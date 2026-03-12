IR A
Otra vez tendencia de Netflix: esta película animada para toda la familia volvió a ser de lo más visto del momento

Con situaciones absurdas, humor para grandes y chicos y los celos entre hermanos, se convirtió en una de las comedias animadas más recordadas de los últimos años.

A pesar de haberse estrenado hace varios años, Un jefe en pañales sigue siendo una opción muy elegida por las familias en Netflix.

Otra vez tendencia de Netflix: las películas animadas suelen regresar al ranking cuando los padres buscan algo divertido para compartir, y eso es lo que está pasando nuevamente en el streaming con una propuesta animada para toda la familia volvió a ser de lo más visto del momento.

La exitosa producción de DreamWorks Animation, disponible en la N roja, volvió a posicionarse entre los contenidos más reproducidos de la plataforma gracias a su mezcla de humor, aventura y una historia ideal para ver con chicos.

Estrenada en 2017 y nominada al Premio Óscar a Mejor Película Animada, el film sigue siendo una de las animaciones más populares del catálogo del monstruo pochoclero y fue dirigido por Tom McGrath, conocido también por su trabajo en otros relatos animados exitosos.

Un jefe en pañales

Sinopsis de Un jefe en pañales, la película ideal para ver en familia que está en Netflix

La historia gira en torno a Tim, un niño de siete años cuya vida cambia por completo cuando llega a casa su nuevo hermano bebé. Pero este no es un bebé cualquiera: viste traje, lleva maletín y se comporta como un verdadero ejecutivo.

Pronto Tim descubre que su hermano, conocido como el “Jefe Bebé”, puede hablar y está involucrado en una misión secreta. Juntos deberán enfrentar a un villano que planea acabar con el amor de los niños por las mascotas.

Tráiler de Un jefe en pañales

Embed - UN JEFE EN PANALES 2: NEGOCIOS DE FAMILIA Tráiler Español (2021)

Reparto de Un jefe en pañales

En su versión original, la película cuenta con un elenco de voces muy reconocido dentro de Hollywood:

  • Alec Baldwin como el Jefe Bebé
  • Miles Bakshi como Tim
  • Tobey Maguire como Tim adulto
  • Jimmy Kimmel como el padre de Tim
  • Lisa Kudrow como la madre de Tim
  • Steve Buscemi como el villano Francis E. Francis
