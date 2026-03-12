IR A
Este k-drama sobre amor en tiempos de redes sociales está causando furor en Netflix: cómo se llama

La mezcla de romance, humor y situaciones modernas hace que muchos espectadores se identifiquen con la historia.

Con humor, momentos incómodos y situaciones muy actuales, la serie explora cómo las redes sociales y las aplicaciones influyen en la forma de conocer a alguien.

Este k-drama sobre amor en tiempos de redes sociales está causando furor en Netflix: las series coreanas siguen conquistando a la audiencia global y uno de los estrenos más comentados del momento en la plataforma es un guion romántico que mezcla citas virtuales, ¿cómo se llama?

La producción, disponible en la N roja desde el 6 de marzo de 2026, rápidamente empezó a generar conversación entre los fanáticos del género. Con una combinación de comedia romántica y situaciones actuales vinculadas a las apps de citas, la producción propone una historia ligera pero cercana a la forma en que hoy se construyen muchos vínculos.

Aunque mantiene algunos elementos clásicos de las comedias de romanticismo asiático, el relato se diferencia por abordar un tema muy actual: cómo influyen las aplicaciones y las redes sociales en la forma de enamorarse.

Un novio por suscripción

Sinopsis de Un novio por suscripción, el k-drama del momento en Netflix

La historia sigue a Seo Mi-rae, una joven completamente enfocada en su trabajo que prácticamente no tiene tiempo para el amor. Su rutina cambia cuando descubre un innovador servicio de citas que promete conectar a las personas con el compañero ideal.

Lo que comienza como una simple curiosidad pronto despierta sentimientos que ella creía dormidos. A través de distintas experiencias románticas organizadas por la plataforma, Mi-rae empieza a cuestionarse qué significa realmente enamorarse en una época donde las relaciones muchas veces comienzan detrás de una pantalla.

Tráiler de Un novio por suscripción

Embed - ‘BOYFRIEND ON DEMAND’ TRAILER WITH JISOO AND SEO IN GUK! #jisoo #seoinguk #netflix #kdrama

Reparto de Un novio por suscripción

El elenco reúne a varios actores populares dentro del universo de los k-dramas, quienes dan vida a los distintos intereses románticos que aparecen en la vida de la protagonista.

El reparto principal incluye:

  • Jisoo
  • actores invitados que interpretan diferentes citas y personajes dentro del servicio romántico
