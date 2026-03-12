Este k-drama sobre amor en tiempos de redes sociales está causando furor en Netflix: cómo se llama La mezcla de romance, humor y situaciones modernas hace que muchos espectadores se identifiquen con la historia. + Seguir en







Con humor, momentos incómodos y situaciones muy actuales, la serie explora cómo las redes sociales y las aplicaciones influyen en la forma de conocer a alguien.

Este k-drama sobre amor en tiempos de redes sociales está causando furor en Netflix: las series coreanas siguen conquistando a la audiencia global y uno de los estrenos más comentados del momento en la plataforma es un guion romántico que mezcla citas virtuales, ¿cómo se llama?

La producción, disponible en la N roja desde el 6 de marzo de 2026, rápidamente empezó a generar conversación entre los fanáticos del género. Con una combinación de comedia romántica y situaciones actuales vinculadas a las apps de citas, la producción propone una historia ligera pero cercana a la forma en que hoy se construyen muchos vínculos.

Aunque mantiene algunos elementos clásicos de las comedias de romanticismo asiático, el relato se diferencia por abordar un tema muy actual: cómo influyen las aplicaciones y las redes sociales en la forma de enamorarse.

Un novio por suscripción Sinopsis de Un novio por suscripción, el k-drama del momento en Netflix La historia sigue a Seo Mi-rae, una joven completamente enfocada en su trabajo que prácticamente no tiene tiempo para el amor. Su rutina cambia cuando descubre un innovador servicio de citas que promete conectar a las personas con el compañero ideal.

Lo que comienza como una simple curiosidad pronto despierta sentimientos que ella creía dormidos. A través de distintas experiencias románticas organizadas por la plataforma, Mi-rae empieza a cuestionarse qué significa realmente enamorarse en una época donde las relaciones muchas veces comienzan detrás de una pantalla.

Tráiler de Un novio por suscripción

Reparto de Un novio por suscripción El elenco reúne a varios actores populares dentro del universo de los k-dramas, quienes dan vida a los distintos intereses románticos que aparecen en la vida de la protagonista. El reparto principal incluye: Jisoo

actores invitados que interpretan diferentes citas y personajes dentro del servicio romántico