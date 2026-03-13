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A 13 años de la asunción del papa Francisco: el primer aniversario sin Jorge Bergoglio

El 13 de marzo de 2013 apareció el humo blanco en la Capilla Sixtina y anunciaron que habían elegido al sumo pontífice, por primera vez argentino, tras la renuncia de Benedicto XVI.

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El papa Francisco asumió tras la renuncia de Benedicto XVI.
El papa Francisco asumió tras la renuncia de Benedicto XVI.Redes sociales

Luego de la renuncia de Benedicto XVI, el Colegio Cardenalicio logró elegir al nuevo Papa y se confirmó con la clásica fumata blanca para después salir y pronunciar las palabras que quedaron en la historia: “Habemus Papam... Georgium Marium Bergoglio". Exactamente el 13 de marzo de 2013 y este año se cumple el primer aniversario sin la presencia del Francisco.

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La señal de la elección se conoció a las 19:06 (hora local), a las 16:06 de Argentina, cuando el humo blanco salió de la chimenea instalada en la Capilla Sixtina. En ese momento, miles de personas que se encontraban en la Plaza de San Pedro comenzaron a reunirse frente a la basílica a la espera del anuncio oficial del nuevo papa.

Minutos más tarde, el cardenal protodiácono Jean-Louis Tauran apareció en el balcón central de la Basílica de San Pedro y pronunció la fórmula tradicional. Luego anunció que el elegido era Jorge Mario Bergoglio, quien adoptó el nombre de Francisco.

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Bergoglio se desempeñaba como arzobispo de esa ciudad desde 1998 y había sido creado cardenal en 2001. Con su elección, se convirtió en el primer papa argentino y el primero proveniente de América en la historia de la Iglesia.

Tras el anuncio, Papa Francisco salió al balcón para saludar a los fieles reunidos en la plaza. En su primera intervención pública, dirigió un breve mensaje y pidió a los presentes que rezaran por él.

Se trata del primer aniversario de su elección sin su presencia, ya que falleció el 21 de abril del 2025 los 88 años en su residencia de la Casa Santa Marta, en el Vaticano. Según se informó oficialmente, el pontífice sufrió un ictus cerebral que lo dejó en coma y derivó en un colapso cardiocirculatorio irreversible. Su estado de salud se había debilitado en los meses previos por problemas respiratorios, entre ellos una neumonía bilateral.

papa francisco
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