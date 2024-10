Cuál es la terrorífica película que llegó a Netflix: se inspiró en un hecho real y es aclamada por la crítica

El año 2024 promete emocionar a los aficionados al cine de terror en el gigante del streaming, con el estreno de la película más anticipada, ‘De Noche con el Diablo’ o ‘Late Night with the Devil’, que se presenta como una de las principales propuestas para los amantes del pánico y el susto. La cinta incluye giros dramáticos y momentos de alta tensión, lo que mantiene al público intrigado hasta el final. El concepto central gira en torno a la interacción entre el mundo real y el sobrenatural, indagando en cómo las decisiones tomadas en una noche pueden tener las peores consecuencias.

La historia sigue a Jack Delroy (interpretado talentosamente por David Dastmalchian), un presentador de televisión que, desesperado por aumentar las calificaciones de su programa, organiza un especial de Halloween que sale terriblemente mal, describe la sinopsis.

Hasta la fecha, De Noche con el Diablo recibió críticas mixtas por parte de los expertos en cine. Según Rotten Tomatoes, la película cuenta con un porcentaje de aprobación de aproximadamente 97% en las reseñas, lo que evidencia una recepción variada entre críticos y espectadores.

Embed - Late Night With the Devil - Official Trailer | HD | IFC Films