Cuál es la microbikini que lució María Becerra en su viaje por el país y es lo más elegido de la moda

María Becerra se encuentra recorriendo el país, pero no con su música, sino para descansar luego de un agitado comienzo del año . La artista viajó a Córdoba y se mostró vistiendo una microbikini que marca tendencia . Desde las sierras y arroyos de esta provincia, se mostró descansando y disfrutando de la naturaleza. La cantante, que viene de realizar unos históricos conciertos en River, muestra que su talento va más allá de la música, afianzándose como una influencia en el mundo de la moda con cada uno de sus looks.

Además, le sumó a su look un piluso azul, el cual lo usó para algunas fotos. En este álbum, en donde gracias a su outfit hizo visible buena parte de sus tatuajes, se mostró realizando diversas poses, tanto sentada en una roca como caminando por un arroyo.

Las reacciones no se hicieron esperar en su cuenta de Instagram, donde parte de sus más de 2 millones de seguidores llenaron los comentarios con elogios sobre su look y sus shows. María Becerra se encuentra en un gran presente, confirmando que es un ícono fashionista en nuestro país y una referencia en la moda gracias a su estilo y carisma.

El recuerdo de La Joaqui con una microbikini armada con cadenas y joyas de pedrería

La Joaqui sorprendió a sus seguidores al posar con una diminuta trikini diseñada con cadenas y joyas de pedrería. La cantante se mostró con un traje de baño original y audaz. Con un renovado flequillo y teñida de rubia y dejando atrás el pelo pelirrojo, posó vistiendo un conjunto con el que marcó tendencia.

La artista se fotografió en su casa y realizó una sesión de fotos en la que dejó a la vista los detalles de este particular look. Su outfit incluyó un conjunto de dos piezas que formaron una trikini muy particular.

En la parte inferior se la pudo ver con una bombacha colaless negra cavada y de tiro alto. Mientras que para la parte superior eligió un corpiño conformado por joyas de pedrería plateada, de la cual se desprende una cadena con caída vertical que llegan hasta la bombacha.

Con los tatuajes a la vista y exponiendo este particular y original diseño, la artista dio una muestra de su carácter innovador a la hora de marcar tendencia con looks audaces y manteniendo su estilo. Sus seguidores no dejaron pasar la oportunidad de elogiarla y felicitarla por la producción de fotos que realizó en su casa, confirmando que es uno de los íconos de la moda de nuestro país más importantes en la actualidad, además de marcar tendencia con su música.