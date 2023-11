El recuerdo de La Joaqui en la playa con una microbikini total black

La artista combinó un look de trenzas con una de sus microbikinis favoritas.

La Joaqui microibikini Instagram

La Joaquí incluyó en el posteo a su maquilladora, quien aparece agarrándole de la mano. Esta publicación sumó mas de 500 mil "me gusta" y miles de comentarios en donde su fans elogiaron su look y el lugar que eligió para tomarse un descanso. La artista no sólo marca tendencia con su música, sino que también lo hace con la moda, confirmando su poder de influencia en el mundo fashionista.

La Joaqui lució la microbikini que es furor y marca tendencia para el verano 2024

La Joaqui marca tendencia con un audaz microbikini en su última publicación. La cantante no sólo impone su estilo con su música, sino también con su moda. En esta ocasión, compartió una imagen en donde se la ve participando en el tema "Algo anda mal", con el productor Omar Varela, en donde se mostró vistiendo un traje de baño que captó la atención de sus seguidores y fans.

Para su aparición en el videoclip, La Joaqui eligió una pieza superior en forma de microbikini negro, cuyo diseño de triángulos y tiras que se anudan al abdomen representan uno de los diseños más vanguardistas del momento. Complementó su look con una minifalda al más puro estilo de las pistas de carreras, en tonos fucsia y negro, adornada con cortes y tiras cruzadas, dejando ver parte de su bombacha.

Además, se sumó a la tendencia del body chain, el cual contó con un tono plateado que partía del cuello y se enlazaba alrededor de la cintura. Esta es una pieza de joyería que realza la estética urbana y es una de las modas más usadas en esta temporada.

Sus seguidores dejaron miles de comentarios elogiando tanto su música como su sentido de la moda. El videoclip se convirtió en una sensación y la cantante expresó su habilidad para marcar tendencia tanto por su música como por sus looks.