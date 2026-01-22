IR A
IR A

Este famoso cantante que tuvo en 2025 inolvidable anunció su nueva pareja y sorprendió a todos: quien es

El romance venía rodeado de rumores y finalmente se hizo público con un gesto simple en redes sociales.

Ciro Martínez comienza un nuevo capítulo en lo personal

Ciro Martínez comienza un nuevo capítulo en lo personal, acompañado por una figura clave del presente musical de Los Piojos y lejos del hermetismo que suele rodear su vida privada.

  • La confirmación llegó a través de un intercambio de historias en Instagram
  • Luli Bass le dedicó un mensaje por el cumpleaños número 58 del músicoPuro Show
  • La primicia fue lanzada por la periodista Fernanda Iglesias
  • El anuncio llega tras un 2025 intenso y el histórico show de despedida en River

Este famoso cantante que tuvo un 2025 inolvidable anunció su nueva pareja, sorprendió a todos y confirmó su relación con la bajista de Los Piojos, en el día de su cumpleaños número 58.

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia
Te puede interesar:

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

El reconocido interprete volvió a estar en el centro de la escena, esta vez por una noticia que nada tiene que ver con los escenarios. Luego de un 2025 intenso y cargado de emociones, el líder de Los Piojos confirmó su nueva relación amorosa y sorprendió a sus seguidores.

La elegida es Luciana Valdés, conocida artísticamente como Luli Bass, actual bajista de la banda. La confirmación llegó a través de Instagram, donde la música le dedicó un mensaje por el cumpleaños número 58 del cantante: “Muy feliz cumpleaños, mi amor”. Minutos después, el líder musical respondió con un simple pero contundente: “Gracias, hermosa”. Con ese intercambio, ambos dieron por terminadas las especulaciones.

ciro y luli

Quien es la nueva pareja de Ciro Martínez y cómo se confirmó

Luli Bass tiene 35 años y cuenta con una extensa trayectoria en la industria musical. Antes de sumarse a Los Piojos, tocó con artistas como Juanse, Valeria Lynch, Fernando Ruiz Díaz (Catupecu Machu) y Mariano Martínez (Attaque 77), entre otros referentes del rock nacional.

La bajista se incorporó a la banda en el marco del esperado regreso a los escenarios, ocupando el lugar del histórico Miguel Ángel “Micky” Rodríguez, quien finalmente no participó de la vuelta del grupo.

Los rumores sobre el vínculo entre Ciro y Luli comenzaron a circular una semana antes de la confirmación, cuando la periodista Fernanda Iglesias lanzó la primicia en el programa Puro Show (El Trece). Allí aseguró que el cantante estaba iniciando una relación con su bajista, información que rápidamente se viralizó.

En el mismo ciclo se detalló que Valdés estuvo casada con el baterista Heber Vicente, con quien tiene dos hijos. Según trascendió, la relación entre ambos es cordial. Incluso, Vicente habría confirmado que el vínculo terminó en buenos términos. De acuerdo con el equipo periodístico, el romance entre Ciro Martínez y Luli Bass se habría gestado a lo largo del último año, entre ensayos, giras y el reencuentro de Los Piojos con su público.

La confirmación de la relación llega después de un cierre de etapa histórico para la banda, que se despidió a lo grande en el estadio de River Plate y dejó abierta la puerta a un posible regreso en el futuro.

Noticias relacionadas

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: Despacio, volviendo al trabajo

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

últimas noticias

Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña son los tres jugadores del Alianza Lima acusados de agresión sexual por una joven argentina.

Una joven argentina denunció a tres futbolistas de la selección de Perú por agresión sexual

Hace 29 minutos
España se encuentra conmocionada por el choque de trenes.

Choque de trenes en España: hallaron otros dos cuerpos y subió a 45 la cantidad de muertos

Hace 30 minutos
Javier Bazterrica fue denunciado por la conductora por violencia digital contra una mujer.

Anamá Ferreira denunció al "Gigoló" por racista y xenófobo: "A mí también me dijeron mono"

Hace 44 minutos
play
La conductora dejó de lado las críticas contra su colega y elogió a la producción.

Moria Casán defendió a Cecilia Roth tras las críticas por sus actitudes durante el rodaje en la biopic

Hace 45 minutos
El jugador de 29 años fue intervenido por tercera vez de la misma afección.

Operaron del corazón a un jugador de Rosario Central: qué dice el primer parte médico

Hace 54 minutos