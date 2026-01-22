Este famoso cantante que tuvo en 2025 inolvidable anunció su nueva pareja y sorprendió a todos: quien es

Ciro Martínez comienza un nuevo capítulo en lo personal, acompañado por una figura clave del presente musical de Los Piojos y lejos del hermetismo que suele rodear su vida privada.

Este famoso cantante que tuvo un 2025 inolvidable anunció su nueva pareja, sorprendió a todos y confirmó su relación con la bajista de Los Piojos, en el día de su cumpleaños número 58.

El reconocido interprete volvió a estar en el centro de la escena, esta vez por una noticia que nada tiene que ver con los escenarios. Luego de un 2025 intenso y cargado de emociones, el líder de Los Piojos confirmó su nueva relación amorosa y sorprendió a sus seguidores.

La elegida es Luciana Valdés , conocida artísticamente como Luli Bass, actual bajista de la banda. La confirmación llegó a través de Instagram, donde la música le dedicó un mensaje por el cumpleaños número 58 del cantante: “Muy feliz cumpleaños, mi amor”. Minutos después, el líder musical respondió con un simple pero contundente: “Gracias, hermosa”. Con ese intercambio, ambos dieron por terminadas las especulaciones.

Luli Bass tiene 35 años y cuenta con una extensa trayectoria en la industria musical. Antes de sumarse a Los Piojos, tocó con artistas como Juanse, Valeria Lynch, Fernando Ruiz Díaz (Catupecu Machu) y Mariano Martínez (Attaque 77), entre otros referentes del rock nacional.

La bajista se incorporó a la banda en el marco del esperado regreso a los escenarios, ocupando el lugar del histórico Miguel Ángel “Micky” Rodríguez, quien finalmente no participó de la vuelta del grupo.

Los rumores sobre el vínculo entre Ciro y Luli comenzaron a circular una semana antes de la confirmación, cuando la periodista Fernanda Iglesias lanzó la primicia en el programa Puro Show (El Trece). Allí aseguró que el cantante estaba iniciando una relación con su bajista, información que rápidamente se viralizó.

En el mismo ciclo se detalló que Valdés estuvo casada con el baterista Heber Vicente, con quien tiene dos hijos. Según trascendió, la relación entre ambos es cordial. Incluso, Vicente habría confirmado que el vínculo terminó en buenos términos. De acuerdo con el equipo periodístico, el romance entre Ciro Martínez y Luli Bass se habría gestado a lo largo del último año, entre ensayos, giras y el reencuentro de Los Piojos con su público.

La confirmación de la relación llega después de un cierre de etapa histórico para la banda, que se despidió a lo grande en el estadio de River Plate y dejó abierta la puerta a un posible regreso en el futuro.