Se separó una de las parejas de actores más importantes de Argentina, a dos años de casarse

El actor publicó un comunicado para confirmar la noticia, el cual asegura que la decisión fue para "cuidarse y vivirlo humanamente".

La pareja se había casado hacía dos años.

El actor Gonzalo Valenzuela y su pareja Kika Silva decidieron terminar su relación a dos años de casarse y lo informaron a través de un comunicado. “Queremos comentarles algo que sentimos importante para nosotros y decirlo con nuestras propias palabras”, indicaron en el texto.

“Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja. Esta decisión ha sido un proceso donde nos hemos tomado el tiempo para cuidarnos y vivirlo humanamente, con cariño y respeto”, escribieron.

A pesar de que compartían imágenes juntos en redes sociales, ambos son de perfil bajo e incluso decidieron casarse en secreto. Pero, con el fin de evitar especulaciones respecto a los motivos de ruptura, decidieron escribir unas palabras en redes sociales.

“Compartimos una historia importante, con amor, aprendizajes y momentos que siempre van a ser parte de nosotros. Agradecemos el cariño y pedimos sinceramente respeto por este momento y empatía por los niños y nuestras familias. Gracias. Kika y Gonzalo”, concluyeron.

