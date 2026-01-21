Se separó una de las parejas de actores más importantes de Argentina, a dos años de casarse

El actor Gonzalo Valenzuela y su pareja Kika Silva decidieron terminar su relación a dos años de casarse y lo informaron a través de un comunicado. “Queremos comentarles algo que sentimos importante para nosotros y decirlo con nuestras propias palabras”, indicaron en el texto.
“Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja. Esta decisión ha sido un proceso donde nos hemos tomado el tiempo para cuidarnos y vivirlo humanamente, con cariño y respeto”, escribieron.
A pesar de que compartían imágenes juntos en redes sociales, ambos son de perfil bajo e incluso decidieron casarse en secreto. Pero, con el fin de evitar especulaciones respecto a los motivos de ruptura, decidieron escribir unas palabras en redes sociales.
“Compartimos una historia importante, con amor, aprendizajes y momentos que siempre van a ser parte de nosotros. Agradecemos el cariño y pedimos sinceramente respeto por este momento y empatía por los niños y nuestras familias. Gracias. Kika y Gonzalo”, concluyeron.