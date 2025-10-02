2 de octubre de 2025 Inicio
Cuál es el perfume favorito de Rodrigo De Paul: su precio en Argentina

El campeón del mundo elige una fragancia exclusiva de Tom Ford, intensa y sofisticada, disponible en el país con opciones más accesibles.

Por
Rodrigo De Paul apuesta por Tobacco Vanille de Tom Ford como parte de su identidad.

El perfume favorito de Rodrigo De Paul es Tobacco Vanille, de la colección Private Blend de Tom Ford. Esta fragancia combina la intensidad del tabaco con la calidez de la vainilla, logrando un aroma envolvente, elegante y con mucha presencia. Para el futbolista, es parte de su sello personal y lo acompaña en galas y momentos especiales.

La elección refleja su estilo: Tobacco Vanille es considerado un clásico de lujo, con carácter y un aire misterioso que lo convirtió en una de las fragancias más codiciadas a nivel internacional. Se trata de un perfume pensado para quienes buscan dejar huella y proyectar sofisticación.

Quienes deseen acercarse a este universo sin invertir tanto, pueden optar por alternativas como Tobacco Honey de Guerlain, Jazz Club de Maison Margiela o A Men Pure Havane de Thierry Mugler. Todas ofrecen notas cálidas, dulces y seductoras, evocando el estilo que De Paul eligió para sí mismo.

El perfume mezcla tabaco, vainilla y especias en una combinación envolvente.

Cuál es el aroma del perfume favorito de Rodrigo De Paul

Tobacco Vanille se caracteriza por su mezcla de tabaco, vainilla y especias que generan un aroma seductor y persistente. Su estela es potente y se mantiene durante horas, aportando un aire distinguido que combina fuerza y dulzura. Esta esencia transmite confianza y magnetismo, atributos que reflejan el estilo del mediocampista.

Precio del perfume favorito de Rodrigo De Paul en Argentina

En Argentina, el precio de Tobacco Vanille oscila en los 785.000 pesos en Mercado Libre, dependiendo del tamaño del frasco y las ediciones disponibles. Si bien es una inversión elevada, su exclusividad y prestigio lo ubican entre las fragancias más valoradas del mercado de lujo.

En Argentina, el precio del frasco cuesta alrededor de 785.000 pesos.

Para quienes buscan opciones más accesibles, el mercado ofrece fragancias inspiradas en notas similares que permiten disfrutar de un aroma intenso y distinguido sin alcanzar el costo de la versión original.

