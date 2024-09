Cuál es el drama con tres hermanas que llegó a Netflix, fue bien recibida por la crítica y está siendo furor

"Las tres hijas" es una película para los verdaderos amantes del guion dramático debido a que indaga en las complicadas relaciones familiares y las desafiantes dinámicas entre hermanas. Carrie Coon Interpreta a Katie, la hermana mayor, una mujer neurótica y perfeccionista. Elizabeth Olsen le da pulso a Christina, la hermana del medio, una madre soltera y de perfil libre y rebelde. Natasha Lyonne le da vida a Rachel, la hermana menor, una persona adicta a la marihuana y con un estilo de vida hippie.

“Las tres hijas” pretende explorar las dinámicas familiares, evidenciando tanto los momentos de alegría como los de conflicto, además de dar a conocer fuertes y profundos personajes femeninos que luchan por encontrar su lugar en el mundo y atravesar situaciones como el duelo, la pérdida, la maternidad, la adicción y la búsqueda de la identidad, lo que la convierte en una propuesta encantadora para muchos espectadores.

Embed - His Three Daughters | Official Trailer | Netflix