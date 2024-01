Cuál es el documental que estrena Netflix sobre un hecho histórico para la música mundial

Sinopsis de La gran noche del Pop, el documental que llega a Netflix sobre el histórico suceso

La sinópsis oficial explica lo siguiente: Las mayores estrellas de la música se reunieron en 1985 para grabar 'We Are the World'. Este documental se cuela entre los bastidores del histórico evento.

La tarea aparentemente imposible de reunir a las mayores estrellas musicales de la época con el propósito de grabar una canción cuyos beneficios se destinarían íntegramente a diversas organizaciones que buscaban aliviar los efectos de la hambruna en África durante la década de 1980.

Esta hazaña, impulsada por el legendario cantante, productor y compositor Harry Belafonte, buscaba que todas las leyendas que encabezaban las listas de éxitos en ese momento, así como cualquier figura lo suficientemente icónica como para aportar valor al proyecto, se unieran sin ningún tipo de incentivo económico. Este documental ofrece una mirada entre bastidores a este icónico acontecimiento.

Tráiler de La gran noche del Pop

Embed - THE GREATEST NIGHT IN POP | Tráiler Oficial SUBTITULADO | Netflix Documentary | “We are the World”

Cómo fue la historia de La gran noche del Pop

En una noche de 1985 en Los Ángeles, con una única oportunidad, una única toma, una idea se convirtió en la reunión más monumental de leyendas musicales (nunca repetida después, por razones obvias) que jamás haya tenido lugar en el planeta. Michael Jackson, Lionel Richie, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Cyndi Lauper, Tina Turner, Bruce Hornsby, Diana Ross, Ray Charles o Stevie Wonder, entre muchos otros, se unieron en una sola voz para grabar lo que se considera el sencillo más vendido en la historia de la música pop.

Con más de 20 millones de copias vendidas, ocupó el primer lugar en todas las listas de éxitos. Además, tiene un videoclip que hace que uno se frotara los ojos, negándose a creer que todos esos gigantes podrían coincidir en algo que no fuera la alfombra roja de una gala de premios.