Cuál es el animé que llegó a Netflix y ya alcanzó el Top 10 de lo más visto

Estamos hablando de The Seven Deadly Sins: Los cuatro jinetes del apocalipsis, un guión que sigue al protagonista Percival, quien vive con su abuelo en una zona alejada en las nubes, pero siempre anheló irse de aventura. Cuando un extraño intruso invade su hogar, entiende la insólita conexión que une a ambos y le es útil para empezar el recorrido que siempre soñó, interactuando con nuevos amigos y escenarios, pero, ¿cómo reaccionarán éstos cuando se enteren de la conexión de Percival con el fin del mundo?

The Seven Deadly Sins

