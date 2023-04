Cuál es drama western que estrenó en Netflix con Kevin Costner

Déjalo ir (Let him go) es un drama western dirigido por Thomas Bezucha, director de Big Eden (2000), La joya de la familia (2005) y Princesa por accidente (2011). El guión es de Bezucha, sobre la novela de Larry Watson. El filme con una duración de 108 minutos está disponible en Netflix desde el miércoles 19 de abril. A las pocas horas de haberse estrenado, la pelicula llegó a posicionarse entre las más vistas.