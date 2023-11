Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SOFI BONELLI (@sofybonelliok)

Sin embargo, para poder esclarecer los rumos, la periodista Pía Shaw, en el programa "A la Barbarossa", logró contactarse con la pareja para que cuenten su versión de la historia y confirmen, o no, la separación. "Acá está Claudio, acá te lo paso", comienza el audio grabado por la modelo.

"Una mentira de las tantas", apuntó directamente Sofía Bonelli a lo que el exjugador de fútbol agregó: "Una más de todas las mentiras que vienen diciendo desde hace un tiempo". A lo que se refirió a la causa judicial que mantiene con su exmujer "es una infamia, es nefasta. Una burla desde el punto de vista del derecho y una burla a aquellas personas que realmente sufren ese tipo de maltratos o abusos, así de simple”.

No, nada que ver, pero te lo salgo a responder igual, todo bien. Ya se de donde puede venir esto porque obviamente viene del otro lado, a veces salen a joder con estas cosas pero no, está todo bien”.

Charlotte Caniggia se quebró por la mala relación de sus padres: "Quiero abrazarlos, los extraño..."

La mediática Charlotte Caniggia contó que sigue lejos de sus padres y conmovió a los televidentes del Bailando 2023 por los detalles, algo que generó mucha empatía durante la primera gala.

Durante su previa a bailar en el certamen de América TV, Charlotte Caniggia comenzó por revelar: "Estamos un poco mejor. Creo que todo se puede mejorar en las familias, hay que ponerle ganas y tiempo. No hablé con mamá todavía, no. Con mi papá no está todo de maravilla, cordial". Con estas palabras, confirmó que tuvo un acercamiento con el "Pájaro", aunque sigue lejos.

En cuanto a las razones del alejamiento de sus padres, la mediática confesó: "Yo no tomo partido por ninguno, ni por mi padre ni por mi madre, es muy triste lo que pasa. No sé qué hacer más. Todo comenzó cuando se separaron, no nos hablaron, tomaron distancia". Así, los culpó a ellos de la situación que les toca vivir.

Luego, llegó el momento que quebró a todos los televidentes: "Extraño a mi mamá y a mi papá, quiero abrazarlos, charlar con ellos, tomar un café, me gustaría. Quizá mi vida es así y tengo que aceptarla". De esta manera, mostró toda su sensibilidad al respecto de lo que le ocurrió.

Para finalizar, Charlotte Caniggia lanzó un mensaje de esperanza: "Quizá en unos años mis papás se acerquen a mí y quieran compartir momentos conmigo. Yo estoy abierta, pero tampoco voy a estar siguiéndolos todo el tiempo exigiendo que me amen o que me llamen, es medio cansador".