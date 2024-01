Embed - Problemas con los cigarrillos y el presupuesto: empieza a crecer el malestar entre los jugadores

Ya que en un principio pensaron utilizar $28.000 en comprar el producto, aunque eso significaría tener menos dinero para comprar comida. "Mucho más no se puede, chicos. 3 paquetes serían diez cigarrillos para cada uno", señaló Virginia Demo.

A lo que Emmanuel Vich, aseguró que con tal de tener cigarrillos renunciaba a su comida y donaba sus huevos: "No me puedo quedar sin cigarrillos". Eso no es todo, sino que en conversación con Joel Ojeda, también acusó a Agostina Spinelli ya que ella "se fumó todos los de Vir y me tira la bola a mí de que me fumé todos los puchos. Ella ya no tiene nada. Fumó más de lo normal. No le puedo decir nada para no generar quilombo".

En el mismo clip que Santiago del Moro mostró en vivo, se puede ver a Vich en el patio, buscando las colillas de cigarrillos dentro de un cenicero mientras hablaba con Furia: "Me estoy fumando las colillas". Por último, Agostina realizó un descargo a la cámara mientras sostenía una copa en las manos sobre el tema "no se puede comer bien, no se puede tener relaciones, no se puede fumar, no se puede nada. Qué más quieren de nosotros".