Coty Romero reveló que Furia ya conocía su diagnóstico de leucemia antes de entrar a Gran Hermano

Entonces, la hermana de Furia la interrumpió y se refirió a su reingreso a la casa: "Coty pará un segundo. Te la pasaste llorando y, además, te la pasabas diciendo 'que Gran Primo me dijo...'".

"Lo que realmente considero es que mejoré un montón. Es muchísimo lo que logré y a veces se gana muchísimo más perdiendo. Porque no soy yo la que está ahí adentro siendo violenta, quedando muy mal con toda la sociedad", respondió la exnovia del Cone Quiroga.

Sin embargo, también reconoció "que para mí Juliana es buena persona, es muy buena persona", aunque aclaró que "no comparto la violencia que maneja y que manejás vos también, no está bueno tratar así a las personas".

Coy no pudo disimular su enojo y lanzó: "Pero Coty, ¿vos te acordás lo que le hiciste a Furia? Furia contó apenas llegada de la clínica que tenía este diagnóstico y vos fuiste y la toreaste y le pegaste un cabezazo".

"Mirá, el que está ahí adentro es porque puede estar, nadie de ahí se tiene porqué hacer cargo de nada. Y es más, ella ya sabía que tenía eso, porque nos contó que se hizo un estudio antes de entrar porque iba a ir a laburar a un gimnasio y ya sabía que tenía ese diagnóstico", reveló Coty ante lo que la hermana de la doble de riesgo solo atinó a contestar: "No, no sabía. Te pido un poco de empatía".

Embed Coty acaba de decir en #sepico que Furia ya conocía su diagnostico..la siguen victimizando?? Observen la cara de la hna cuando lo dice JAJAJA no se la esperaba #GranHermano pic.twitter.com/Zj8fSbFuWk — Babi (@Babidi617) May 24, 2024

Gran Hermano: el filoso comentario de La Gata Noelia sobre el afuera que afectó a Furia

Juliana "Furia" Scaglione de Gran Hermano está desconcertada por un comentario que le hizo La Gata Noelia, una de las participantes que entró a la casa de Telefe, para ayudar a Emmanuel "Ema" Vinch tras 5 meses de encierro. Aseguró: "Noelia me dijo nadie te quiere, todos te odian".

En un video, Furia remarcó que la cantante de cumbia le dijo como se la ve afuera: "Noelia me dijo nadie te quiere, incluso me dijo 'porque toda la gente que está afuera no me quiere'".

El diálogo se dio en una charla que tuvo con Facundo, y donde le terminó confesando que ayer me lo dijo Noelia. El trató de suavizar el comentario y lanzó: "¿Es lo que vos sentís?... Eso te lo dijo de calentura".