Cosquín Rock 2026: confirmaron el cronograma de cada jornada

Cosquín Rock brindó detalles este viernes de la edición 2026 del festival que se llevará a cabo el 14 y 15 de febrero en Santa María de Punilla, Córdoba, y confirmó los artistas de la grilla que se presentarán en cada jornada.
El mítico festival se llevará a cabo el 14 y 15 de febrero en el aeródromo de Santa María de Punilla, que planea recibir a miles de fanáticos de la música. Hay más de 100 artistas confirmados.
Más de 100 artistas de primer nivel nacional e internacional desembarcarán en el Aeródromo de Santa María de Punilla en un fin de semana a pura música. Durante dos jornadas memorables y el rock como gran anfitrión, se espera un despliegue magistral de indie, trap, música urbana, blues, metal, punk y electrónica que darán vida junto a grandes referentes a una programación imperdible.
Franz Ferdinand, Babasonicos, The Chemical Brothers (DJ Set), El Kuelgue, Marilina Bertoldi, Turf, El Zar, Eruca Sativa y 1915 son alguno de los nombres del listado del sábado 14 de febrero.
Divididos, Airbag, Fito Páez, Bandalos Chinos, Devendra Banhart, Trueno, Gustavo Cordera, Marky Ramone, Ainda y más son algunas de las bandas y artistas de la fecha del domingo 15 de febrero.
Además ya se encuentra disponible la posibilidad de sacar las entradas individuales por día. Las mismas puede adquirirse únicamente por vía oficial y la web del evento.
19.15: AMIGO DE ARTISTAS, ABEL PINTOS, ARKADYAN, BABASONICOS, BERSUIT VERGARABAT, BRIGADO CREW, BRUZ, CALIGARIS, CHECHI DE MARCOS, CIRO Y LOS PERSAS, CRUZANDO EL CHARCO, CUARTETO DE NOS, DILLOM, EL KUELGUE, EL ZAR, EMI, ERUCA SATIVA, ESTELARES, FANTASMAGORIA, FRANZ FERDINAND, GIRL ULTRA, HERMANOS GUTIERREZ, INDIOS, JOVENES PORDIOSEROS, KILL FLORA, LA FRANELA, LA MISSISSIPPI, LA VELA PUERCA, LALI, LAS PELOTAS, LAS WITCHES, LE DRACS, LEHAR, LES DIABOLETTES, LOS ESPIRITUS, LOS MENTIDORES, LOUTA, MARILINA BERTOLDI, MICROTUL, MISTY SOUL CHOIR, NIÑO MONJA, PABLO FIERRO, PERRO SUIZO, PITI FERNANDEZ, RYAN, SANTIAGO GARCÍA, TANGO & ROLL, THE CHEMICAL BROTHERS (DJ SET), TURF, UN MUERTO MAS, VALENTIN HUEDO, VICTORIA WHYNOT, VIEJAS LOCAS X FACHI Y ABEL, WAYRA IGLESIAS
AGARRATE CATALINA, AINDA, AIRBAG, BANDALOS CHINOS, BEATS MODERNOS, BLAIR, BULLDOZER BLUES BAND, CARAS EXTRAÑAS, CORDELIA'S BLUES, COTI, CRYSTAL THOMAS & LUCA GIORDANO, CTM, DAVID ELLEFSON, DEER JADE, DEVENDRA BANHART(SOLO), DIVIDIDOS, DORIAN, DUM CHICA, EL CLUB DE LA SERPIENTE, EL PLAN DE LA MARIPOSA, FITO PAEZ, FRANKY WAH, GAUCHITO CLUB, GAUCHO OF THE PAMPA, GISA LONDERO & TOYO BAGOSO, GLAUCO DI MAMBRO, GOLO´S BAND & ANASTASIA AMARANTE, GRASSHOPPER'S, GUASONES, GUSTAVO CORDERA, KAPANGA, KÖLSCH, LABIOS DE SAL, LAS PASTILLAS DEL ABUELO, LOS PERICOS, LOURDES LOURDES, MALANDRO, MARIANO MELLINO, MARKY RAMONE, MATTHIAS TANZMANN, MORAT, NINA PORTELA, PAPPO X JUANSE, PECES RAROS, RENZO LEALI, ROSY GOMEZ, RUDY, SILVESTRE Y LA NARANJA, SIX SEX, SOFI MORA, T&K, TRUENO, WANDA JAEL, XIME MONZÓN, YSY A.