Se conoció la grilla del festival Cosquín Rock 2026

Hay más de 100 artistas confirmadas. Se llevará a cabo el 14 y 15 de febrero del próximo año, en el aeródromo cordobés Santa María de Punilla.

Se conoció la grilla del festival Cosquín Rock 2026, con más de 100 artistas y las presentaciones de Babasónicos, Airbag, Ciro y los Persas, entre otros. Se llevará a cabo el 14 y 15 de febrero del próximo año, en el aeródromo cordobés Santa María de Punilla.

La espera terminó y ya se publicó la grilla completa del festival Cosquín Rock 2026, que promete un fin de semana explosivo, plagado de propuestas inéditas y una grilla de talentos para reencontrar y descubrir.

Más de cien artistas de primer nivel nacional e internacional ya confirmaron su participación en el festival más importante del país. Durante dos jornadas memorables y el rock como gran anfitrión, nos espera un despliegue magistral de indie, trap, música urbana, blues, metal, punk y electrónica que darán vida junto a grandes referentes a una programación imperdible.

Quiénes son los artistas invitados al festival Cosquín Rock 2026

1915 - Abel Pintos - Ainda - Airbag - Amigos De Artistas - Arkadyan - Babasonicos - Bandalos Chinos - Beats Modernos - Bersuit Vergarabat - Blair - Brigado Crew - Bruz - Bulldozzer Blues Band - Caligaris - Caras ExtrañAs - Chechi De Marcos - Ciro Y Los Persas - Cordelia Andrada - Coti - Cruzando El Charco – Rystal Thomas & Luca Giordano - Ctm - Cuarteto De Nos - David Ellefson - Deer Jade - Devendra Banhart (Solo) - Dillom - Divididos - Dorian - Dum Chica - El Club De La Serpiente - El Kuelgue - El Plan De La Mariposa - El Zar - Emi - Eruca Sativa - Estelares - Fantasmagoria - Fito Paez - Franky Wah - Franz Ferdinand - Gauchito Club - Gauchos Of The Pampa - Girl Ultra - Gisa Londeiro & Toyo Bagoso - Glauco Di Mambro - Golo´S Band & Anastasia Amarante - Grasshopper - Guasones - Gustavo Cordera - Hermanos Gutierrez - Indios - Jovenes Pordioseros - Kapanga - Kill Flora - KöLsch - La Franela - La Mississippi - La Vela Puerca - Labios De Sal - Lali - Las Pastillas Del Abuelo - Las Pelotas - Las Witches - Le Dracs - Lehar - Les Diabolettes - Los Espiritus - Los Mentidores - Los Pericos - Lourdes Lourdes - Louta - Malandro - Mariano Mellino - Marilina Bertoldi - Marky Ramone - Matthias Tanzmann - Microtul - Misty Soul Choir - Morat - Nina Portela - NiñO Monja - Pablo Fierro - Pappo X Juanse - Peces Raros - Perro Suizo - Piti Fernandez - Renzo Leali - Rosy Gomeez - Rudy - Ryan - Santiago Garcia - Silvestre Y La Naranj - Six Sex - Sofi Mora - T&K - Tango & Roll - The Chemical Brothers (Dj Set) - Trueno - Turf - Un Muerto Mas - Valentin Huedo - Victoria Whynot - Viejas Locas X Fachi Y Abel - Wanda Jael - Wayra Iglesias - Ximena Monzon - Ysy A - Artistas Invitados: Agarrate Catalina

