Corrupción en Gran Hermano 2022:  la inesperada confesión de un participante que sacudió toda la casa 

Los chicos debían imitar a uno de los compañeros o compañeras de la casa y, para ello, debían sacar una tarjeta sin poder ver qué personaje le tocaba. Pero uno de ellos se percató de un detalle en la forma de jugar de Marcos y lo acusó frente a los demás hermanitos.

Al parecer Marcos hizo trampa y sacó 2 veces el nombre de Agustín.

Maxi juzga el liderazgo de Marcos: quilombo y corrupcion#Gh2022 #granhermano #gh2023

"¿Cómo quieren que le llamemos a eso?", cuestionó Maxi frente a los demás participantes cuando Marcos intentó explicar qué fue lo que en realidad pasó durante el juego. "Trampa", respondió el exlíder, a coro junto a los demás.

Marcos intentó explicar que en realidad sacó una carta, pero al verla le pidieron que la cambie. Al seleccionar otra, quería que le toque el nombre de Agustín, lo que finalmente consiguió. "Loco, le dejé el mandato y hoy ya tuvo corrupción", acusó Maxi a Marcos, ya que el "Primo" es el nuevo líder de la semana.

En redes sociales, varios usuarios salieron a defender a Marcos porque en realidad fue una "buena acción" para que los demás no se burlen de Agustín al imitarlo.

Gran Hermano 2022: Agustín reveló su estrategia para llegar a la final junto a Marcos

El participante Agustín "Frodo" Guardis reveló cómo es su estrategia de cara a las próximas semanas dentro de la casa de Gran Hermano 2022. La misma tiene a Marcos "Primo" Ginocchio dentro y con el objetivo de que ambos puedan llegar hasta la final, algo que no le conviene a quien fuera el octavo eliminado, ya que el salteño es mucho más fuerte que él en el público.

Mientras se encontraba solo en la habitación de los hombres, Agustín miró a la cámara y habló para su público. "En la primera semana de febrero, si es que hay algún cambio con la prueba de líder o no, ahí vamos a empezar a pensar en las placas como si Marcos y yo estuviésemos siempre nominados", comenzó por relatar.

"Porque tenemos que estar a la defensiva y atentos ante cualquier posibilidad que nos surja", señaló sobre esta frase. Así, Frodo brindó detalles sobre cómo considera que deben jugar de cara a lo que queda en Gran Hermano 2022.

Por otro lado, Agustín volvió a hacer énfasis en su relación con el salteño: "Tenemos que conformar las placas siempre a nuestro favor. ¿Por qué digo Marcos? Porque, lo repito, yo acá no juego con nadie, mi único amigo es Marcos y todo el mundo lo sabe".

Para finalizar, también justificó esta revelación. "No tengo nada contra ellos, me llevo bien, los respeto, estoy en la convivencia y me divierto muchísimo, pero mi único amigo es Marcos y todos los demás sobran", concluyó.