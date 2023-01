Tensión en Gran Hermano 2022: la actitud de Camila con Marcos que desató la furia de Maxi

En un día en el que no hubo nominaciones , la casa de Gran Hermano 2022 continúa convulsionada. Camila, quien sigue intentando conquistar a Marcos, se llevó una fuerte advertencia por parte de Maxi tras una tensa situación.

La oriunda de zona oeste, quien le habría pedido el consentimiento al "Big" para tener relaciones con Alfa , no se rinde en su pelea por ganarse al salteño.

Durante un turno en el sauna, compartido con el cordobés Maxi, los tres estaban charlando y la rubia detectó que Marcos tenía un granito en la espalda. Por eso es que comenzó a pedirle que le deje explotárselo. Marcos le dijo "no, muchas gracias" y, fiel a su carácter, se lo dijo muy educadamente

Como Camila siguió insistiendo y logró que Maxi se sintiera incómodo, el novio de Juliana no aguantó más y le dijo: "Te está diciendo que no. ¿Qué parte no entendés?". A lo que Marcos retrucó: "Así se tiene que responder así últimamente".

Ella se quedó sorprendida, y si bien parecía que había entendido el claro mensaje del cordobés, nuevamente intentó ir por la espalda de su amor platónico. Al final, solo vio el grano y decidió no explotarlo.

Maxi: camila te están diciendo que no que parte no entendes?

Marcos: se ve que así hay que responder así últimamente



JAJAJAJAJAJAJAJA dios la paciencia de este ser humano #gh2022

Santiago del Moro reveló a quién nominó Daniela con la espontánea

La participante Daniela Celis realizó la nominación espontánea, luego de la salida de Thiago Medina, y apuntó hacia dos integrantes de la casa de Gran Hermano, en busca de dejarlos en la placa de nominados.

"Maxi y Ariel", anunció el conductor Santiago del Moro acerca de los competidores elegidos por Daniela para que sumen tres y dos puntos, respectivamente.

La oriunda de Moreno se enfocó en el cordobés, ya que no lo salvó de la placa de nominados a Thiago, cuando la semana pasada eligió a Nacho para sacarlo de los candidatos a ser eliminados de la casa.

Con esta resolución, Vengañela -como se hizo llamar al reingresar a GH- se tomó revancha contra Maximiliano y, de paso, le dio más votos a Ariel. ¿Quedarán ambos en placa?