Este documental sobre un jugador de basquet estadounidense y una dura adicción está dejando sin palabras a todos en Netflix: de quien se trata El resultado es una narrativa intensa y humana que deja una huella profunda al mostrar que siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. + Seguir en







El resultado es una narrativa intensa y humana que deja una huella profunda al mostrar que siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. Netflix

El documental Secretos del deporte: La muerte y la vida de Lamar Odom se ha convertido en una de las producciones más impactantes del catálogo de Netflix, al retratar con crudeza la vida del exjugador de la NBA Lamar Odom. La historia repasa su ascenso en el básquet profesional y su posterior caída personal, marcada por las adicciones, que lo llevaron a estar al borde de la muerte tras un episodio ocurrido en 2015 en Nevada.

El documental se destaca por su tono honesto y por el uso de testimonios y material de archivo que muestran los momentos más difíciles de su vida, incluyendo la presión mediática, los conflictos personales y los traumas que influyeron en su adicción. La producción no solo se enfoca en su carrera deportiva, sino también en el costado humano de una figura pública que enfrenta las consecuencias físicas y emocionales de sus decisiones.

Más allá de lo biográfico, este capítulo de la serie Secretos del deporte pone el foco en la salud mental dentro del deporte de alto rendimiento. Al mostrar el proceso de recuperación y la reconstrucción personal de Odom fuera de las canchas, el documental se presenta como una historia de superación y reflexión sobre los costos ocultos de la fama y la importancia de pedir ayuda a tiempo.

Secretos del deporte: La muerte y la vida de Lamar Odom El resultado es una narrativa intensa y humana que deja una huella profunda al mostrar que siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. Netflix Sinopsis de Secretos del deporte: La muerte y la vida de Lamar Odom Secretos del deporte: La muerte y la vida de Lamar Odom es un impactante relato que reconstruye el ascenso y la caída de Lamar Odom, una de las figuras más carismáticas del básquet estadounidense. A través de testimonios íntimos y material de archivo, la producción de Netflix muestra cómo su exitoso paso por los Los Angeles Lakers quedó opacado por una profunda lucha contra las adicciones y conflictos personales que lo llevaron al límite en 2015.

El documental pone el foco en su batalla interna, marcada por traumas familiares, presión mediática y pérdidas personales que impactaron directamente en su salud mental. Con un enfoque directo y sin filtros, se exponen las consecuencias físicas y emocionales del abuso de sustancias, revelando la vulnerabilidad detrás del deportista de élite y el costo oculto de la fama.

Más allá del deporte, la historia se convierte en un testimonio de supervivencia y reconstrucción. Al seguir el proceso de recuperación de Odom, la obra invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de pedir ayuda a tiempo. El resultado es una narrativa intensa y humana que deja una huella profunda al mostrar que siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. Tráiler de Secretos del deporte: La muerte y la vida de Lamar Odom Embed - Untold: The Death & Life of Lamar Odom | Official Trailer | Netflix Reparto de Secretos del deporte: La muerte y la vida de Lamar Odom Lamar Odom: Él mismo (Protagonista y exjugador de los Lakers).

Liza Morales: Ella misma (Ex pareja de Lamar y madre de sus hijos).

Destiny Odom: Ella misma (Hija mayor de Lamar).

Lamar Odom Jr.: Él mismo (Hijo de Lamar).

Sabrina Parr: Ella misma (Ex prometida de Lamar).

Caitlyn Jenner: Ella misma (Ex suegra de Lamar, vinculada por su matrimonio previo con Khloé Kardashian).