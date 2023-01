Sorpresa en Gran Hermano 2022: se suspendió la gala de nominación

Luego de haber anunciado la llegada de la fulminante , la cual cambiará el juego hasta el final , Gran Hermano sufrió un cambio para el programa del miércoles: no habrá gala de nominación . La producción decidió pasarla para el jueves y esta noche pondrá un debate con el panel. Enterate los motivos.

Por una nueva determinación, los participantes votan en vivo cada miércoles y los jueves el líder de la semana hace uso de uno de sus beneficios y podrá salvar a uno de los nominados, pero con una excepción: no podrá salvar al participante fulminado. Sin embargo, el orden de las galas cambia.

Este miércoles habrá debate con el panel como un lunes normal, pero con la diferencia de que no estará el eliminado como foco de conversación. La nominación se realizará el jueves y, sin mucho tiempo para pensar, Marcos deberá sacar de placa a alguno de ellos. No se modificará ninguna otra gala de la semana.

El motivo por el que se cambia el programa tiene que ver con una medida de fuerza de los trabajadores de televisión. Anunciaron que será este miércoles por dos horas, se decidió que el canal lo hará durante la emisión nocturna.

Gran Hermano: Daniela realizó la espontánea

El conductor Santiago del Moro reveló en el último minuto del programa que la participante Daniela Celis realizó la espontánea en los últimos días, luego de los rumores de que se había realizado la fulminante, pero no fue así.

"Fulminante no hay, pero sí espontanea y al realizó Daniela", anunció el presentador mostrando el cartel frente a cámara. Aún no se reveló a quién le destinó sus votos, pero todo parece indicar que apuntó a Maxi por no haber salvado en la última gala a Thiago.