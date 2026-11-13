13 de noviembre de 2026 Inicio
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Crisis en una empresa de tractores en Córdoba: peligran 450 puestos de trabajo

Se trata de Pauny, que cuenta con una planta industrial en la localidad de Las Varillas, donde los directivos anunciaron un plan de retiros voluntarios a un tercio de los empleados. "Esto es producto de la apertura indiscriminada de la importación que impulsó el Gobierno", lamentó a C5N uno de los afectados.

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Los trabajadores tomaron la fábrica Pauny para hacer visible su reclamo. 

La crisis laboral y económica en Argentina suma un nuevo capítulo en Córdoba, donde una histórica empresa que fabrica tractores atraviesa una dramática situación: los directivos ofrecieron un plan de retiro voluntarios a un tercios de los trabajadores, que ocuparon la planta y denuncian que le adeudan dos meses de sueldo. "Esto es producto de la apertura indiscriminada de la importación que impulsó el Gobierno", lamentó a C5N uno de los afectados.

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En diálogo con Valentina Caff en el programa Mañanas Argentinas, Lucas Sarmiento empleado de Pauny, reveló que "hace más de un año y medio que venimos con problemas".

"La producción se ha caído notablemente en este último tiempo, agravado por incumplimientos de la patronal. Acá nosotros hace más de dos meses que no cobramos sueldos y hace 12 días hemos tomado la decisión de ocupar la planta las 24 horas en resguardo de nuestros puestos de trabajo", detalló.

Los empleados de Pauny ocuparon la planta en Córdoba en resguardo de sus puestos de trabajo y para evitar que los directivos no la vacíen.

Los empleados de Pauny ocuparon la planta en Córdoba en resguardo de sus puestos de trabajo y para evitar que los directivos no la vacíen.

El jueves se llevó adelante una audiencia entre la empresa y representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en la cual no se pudo destrabar el conflicto en la sede del Ministerio de Trabajo de Córdoba ya que ninguna autoridad de la empresa se hizo presente. Sólo enviaron un escrito a la cartera explicando la situación actual de la compañía y cómo es el plan de retiros voluntarios.

"Nosotros hemos hecho una asamblea con la totalidad de los trabajadores donde tomamos la decisión de seguir con la ocupación para resguardar nuestro trabajo. Además le queremos decir a las concesionarias y aquellos que quieran comprar tractores que se contacten con nosotros. Queremos trabajar, producir y salir adelante", afirmó el trabajador a C5N.

Qué dice la empresa

El escrito enviado a la audiencia lleva los nombres del presidente de Pauny, Raúl Enrique Giai Levra, y del vicepresidente, José María López, aunque no está firmada. Allí exponen que la empresa "atraviesa una situación de extrema dificultad económica y financiera" debido a la caída de las ventas.

En este marco, detallaron que "se encuentra elaborando un plan integral de reestructuración empresarial, destinado a adecuar su estructura operativa, productiva y administrativa a las actuales condiciones de un mercado considerablemente reducido, con el objetivo prioritario de preservar la continuidad de la actividad industrial y procurar su sustentabilidad futura".

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