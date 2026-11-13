Conmoción en la televisión: murió un reconocido locutor y comentarista deportivo Su esposa confirmó el fallecimiento mediante un comunicado en redes sociales. A lo largo de su carrera, fue una de las caras más reconocidas de los medios de comunicación. Agregar C5N en









Dan Hicks tenía 64 años. Imagen creada con Inteligencia Artificial

Murió el histórico locutor y presentador de NBC Sports, Dan Hicks, a los 68 años. La triste noticia fue confirmada por su esposa Hannah Storm, mediante un posteo en redes sociales, donde detalló que falleció tras "una enfermedad aguda".

NBC Sports es uno de los canales de deportes más populares en Estados Unidos, donde Hicks se desarrolló como locutor de golf, además de participar en los Juegos Olímpicos y para la NBA.

Su pareja, Hannah Storm, también comentarista deportiva, lo despidió en redes sociales con un emotivo mensaje: "Nuestra familia está destrozada por el repente y la sorpresa de la muerte de Dan tras una enfermedad aguda. Fue un esposo devoto durante más de 30 años, un padre amoroso de nuestras tres hijas y un amigo querido para tantos. Su pérdida es inmensurable".

Mensaje compartido por la cuenta oficial de su esposa @espnhannahstorm en redes sociales. Dan Hicks desarrolló una extensa carrera como periodista deportivo y relator en la cadena NBC. Comenzó en 1992 cubriendo la NBA y la NFL, primero como reportero y luego como relator de partidos. También trabajó durante más de tres décadas en las transmisiones de golf, donde se desempeñó como conductor entre 2000 y 2026. Además, fue relator principal de los partidos de fútbol americano de la Universidad de Notre Dame y participó en las coberturas de tenis de NBC entre 2019 y 2023.

Mensaje de despedida a Dan Hicks, escrito por su familia Nuestra familia está devastada por la repentina e inesperada muerte de Dan, tras sufrir una enfermedad aguda. Fue un esposo dedicado durante más de 30 años, un padre amoroso de nuestras tres hijas y un amigo muy querido por muchísimas personas.