Conmoción en la televisión: murió un reconocido locutor y comentarista deportivo

Murió el histórico locutor y presentador de NBC Sports, Dan Hicks, a los 68 años. La triste noticia fue confirmada por su esposa Hannah Storm, mediante un posteo en redes sociales, donde detalló que falleció tras "una enfermedad aguda".
Su esposa confirmó el fallecimiento mediante un comunicado en redes sociales. A lo largo de su carrera, fue una de las caras más reconocidas de los medios de comunicación.
Murió el histórico locutor y presentador de NBC Sports, Dan Hicks, a los 68 años. La triste noticia fue confirmada por su esposa Hannah Storm, mediante un posteo en redes sociales, donde detalló que falleció tras "una enfermedad aguda".
NBC Sports es uno de los canales de deportes más populares en Estados Unidos, donde Hicks se desarrolló como locutor de golf, además de participar en los Juegos Olímpicos y para la NBA.
Su pareja, Hannah Storm, también comentarista deportiva, lo despidió en redes sociales con un emotivo mensaje: "Nuestra familia está destrozada por el repente y la sorpresa de la muerte de Dan tras una enfermedad aguda. Fue un esposo devoto durante más de 30 años, un padre amoroso de nuestras tres hijas y un amigo querido para tantos. Su pérdida es inmensurable".
Dan Hicks desarrolló una extensa carrera como periodista deportivo y relator en la cadena NBC. Comenzó en 1992 cubriendo la NBA y la NFL, primero como reportero y luego como relator de partidos. También trabajó durante más de tres décadas en las transmisiones de golf, donde se desempeñó como conductor entre 2000 y 2026. Además, fue relator principal de los partidos de fútbol americano de la Universidad de Notre Dame y participó en las coberturas de tenis de NBC entre 2019 y 2023.
Nuestra familia está devastada por la repentina e inesperada muerte de Dan, tras sufrir una enfermedad aguda. Fue un esposo dedicado durante más de 30 años, un padre amoroso de nuestras tres hijas y un amigo muy querido por muchísimas personas.
Su pérdida es inmensa.
Dan era una persona única y, sencillamente, alguien con quien todo el mundo quería estar. Cuando entraba a una habitación, contagiaba su energía, despertaba risas y lograba unir a las personas. Era inmensamente amable, atento y divertido, y hacía que todos se sintieran importantes.
Nuestras tres hijas y yo estamos destrozadas. Agradecemos profundamente el cariño y el apoyo que rodean a nuestra familia durante este momento tan difícil.
Simplemente, no existen palabras para expresar cuánto lo vamos a extrañar.