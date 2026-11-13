Cárcel de Devoto: tras la visita de León XIV, el Gobierno trasladó a los últimos presos En medio de un fuerte operativo de seguridad, donde participaron cinco fuerzas federales, los detenidos fueron enviados al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. Por Agregar C5N en









La cárcel de Devoto ya no tiene más presos.

El Ministerio de Seguridad y las autoridades penitenciarias concretaron el traslado del último grupo de internos del penal de Devoto hacia el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. El mismo se llevó a cabo luego de histórica visita del papa León XIV, donde un grupo de reclusos le contó sus historias de vida y progreso a través de la fe.

El procedimiento demandó la participación coordinada de cinco fuerzas federales de seguridad bajo el mismo esquema de los traslados previos hacia la localidad bonaerense.

DEVOTO CERRADO



Trasladamos a los últimos internos al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz y concretamos el desalojo total.



A través del SPF, y con el apoyo del resto de las Fuerzas de Seguridad, culminamos un operativo histórico, ejecutado con planificación,… pic.twitter.com/2NXjASBPny — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) November 13, 2026 El proyecto de mudanza responde a un convenio que Nación y la Ciudad de Buenos Aires suscribieron en 2018. Las demoras en la infraestructura y las modificaciones administrativas postergaron la ejecución hasta 2026, año en el que se concretó la recepción provisoria del predio bonaerense.

La etapa inicial del traslado culminó el 19 de octubre con la reubicación de unos 1.400 reclusos en diferentes dependencias. Devoto albergó desde esa fecha a una nómina mínima de reos, dentro de la cual figuraban los participantes de la reciente jornada papal.

La clausura del penal abrirá paso a proyectos urbanos El penal inauguró sus actividades en 1927 como alcaidía para contraventores y mantuvo sus funciones durante casi un siglo. La desafección total del inmueble permitirá la reconversión del terreno en áreas verdes de uso común y proyectos de desarrollo inmobiliario.