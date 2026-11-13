13 de noviembre de 2026 Inicio
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Cárcel de Devoto: tras la visita de León XIV, el Gobierno trasladó a los últimos presos

En medio de un fuerte operativo de seguridad, donde participaron cinco fuerzas federales, los detenidos fueron enviados al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz.

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La cárcel de Devoto ya no tiene más presos. 

La cárcel de Devoto ya no tiene más presos. 

El Ministerio de Seguridad y las autoridades penitenciarias concretaron el traslado del último grupo de internos del penal de Devoto hacia el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. El mismo se llevó a cabo luego de histórica visita del papa León XIV, donde un grupo de reclusos le contó sus historias de vida y progreso a través de la fe.

Vidal, gobernador de la provincia patagónica.
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El procedimiento demandó la participación coordinada de cinco fuerzas federales de seguridad bajo el mismo esquema de los traslados previos hacia la localidad bonaerense.

El proyecto de mudanza responde a un convenio que Nación y la Ciudad de Buenos Aires suscribieron en 2018. Las demoras en la infraestructura y las modificaciones administrativas postergaron la ejecución hasta 2026, año en el que se concretó la recepción provisoria del predio bonaerense.

La clausura del penal abrirá paso a proyectos urbanos

El penal inauguró sus actividades en 1927 como alcaidía para contraventores y mantuvo sus funciones durante casi un siglo. La desafección total del inmueble permitirá la reconversión del terreno en áreas verdes de uso común y proyectos de desarrollo inmobiliario.

En su visita, el líder de la Iglesia Católica transmitió un mensaje enfocado en la esperanza y en la reinserción social ante 70 internos. Asimismo, solicitó que las instituciones carcelarias apliquen tratamientos más humanos para facilitar el proceso de recuperación de los reclusos.

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