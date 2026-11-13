Cárcel de Devoto: tras la visita de León XIV, el Gobierno trasladó a los últimos presos

El Ministerio de Seguridad y las autoridades penitenciarias concretaron el traslado del último grupo de internos del penal de Devoto hacia el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. El mismo se llevó a cabo luego de histórica visita del papa León XIV, donde un grupo de reclusos le contó sus historias de vida y progreso a través de la fe.
El procedimiento demandó la participación coordinada de cinco fuerzas federales de seguridad bajo el mismo esquema de los traslados previos hacia la localidad bonaerense.
El proyecto de mudanza responde a un convenio que Nación y la Ciudad de Buenos Aires suscribieron en 2018. Las demoras en la infraestructura y las modificaciones administrativas postergaron la ejecución hasta 2026, año en el que se concretó la recepción provisoria del predio bonaerense.
La etapa inicial del traslado culminó el 19 de octubre con la reubicación de unos 1.400 reclusos en diferentes dependencias. Devoto albergó desde esa fecha a una nómina mínima de reos, dentro de la cual figuraban los participantes de la reciente jornada papal.
La clausura del penal abrirá paso a proyectos urbanos
El penal inauguró sus actividades en 1927 como alcaidía para contraventores y mantuvo sus funciones durante casi un siglo. La desafección total del inmueble permitirá la reconversión del terreno en áreas verdes de uso común y proyectos de desarrollo inmobiliario.
En su visita, el líder de la Iglesia Católica transmitió un mensaje enfocado en la esperanza y en la reinserción social ante 70 internos. Asimismo, solicitó que las instituciones carcelarias apliquen tratamientos más humanos para facilitar el proceso de recuperación de los reclusos.