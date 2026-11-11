León XIV en la Basílica de Luján: el Papa sorprendió con una vestimenta en honor a la Virgen

El Sumo Pontífice llegó a la Basílica para celebrar una multitudinaria misa frente a casi un millón de personas. En el altar lució los colores celeste, blanco y dorado, en honor a la patrona de Argentina.

El papa León XIV celebró en la Basílica de Luján una multitudinaria misa y sorprendió con una vestimenta con los colores celeste y blanco en honor a la Virgen . Frente a casi dos millones de argentinos, el Sumo Pontífice subió las escalinatas del altar con una casulla con la imagen bordada de la Patrona de Argentina en dorado.

El Papa utilizó una casulla (manto exterior amplio de color celeste abierto por ambos lados) sobre el alba -túnica blanca y larga- y la estola, prenda que se coloca debajo de la casulla únicamente cuando preside la Misa. La casulla puede ser de diferentes colores dependiendo del tiempo litúrgico:

Desde el Vaticano compartieron unas palabras sobre la Virgen María y el significado para los argentinos: "Sigue convocando a su pueblo, invitándolo a caminar unido, a cuidar de los más necesitados y a construir caminos de fraternidad y paz. Su Santuario permanece como un lugar de encuentro, donde cada peregrino puede sentirse acogido y renovar su confianza en Dios".

Sobre las vestiduras y ornamentos litúrgicos única que lució el Papa durante su visita en Argentina, el sastre elegido para confeccionarlas fue Tomás Valentín González , de 27 años oriundo de San Luis. En sus redes sociales compartió parte del proceso para las túnicas que utilizó León XIV en Buenos Aires y Córdoba.

El papa León XIV brindó una misa en Córdoba: cómo surgió la idea de su vestimenta y ornamentos

Desde la cuenta de Joseph Arte Sacro, emitieron un comunicado donde explicaron cada detalle de la vestimenta que León XIV utilizó durante su visita a la provincia de Córdoba:

La casulla y la mitra se inspiran en la Catedral de Córdoba y en la experiencia de la Iglesia que allí se reúne. El galón de la casulla combina, de manera alternada, motivos tomados del suelo y elementos inspirados en las bóvedas de la Catedral.

El suelo evoca a la Iglesia que peregrina en la historia: un pueblo formado por diversas comunidades, vocaciones y carismas que comparte un mismo camino. También guarda las huellas de quienes lo recorrieron antes: generaciones de fieles y santos de Córdoba que, con su vida, dieron testimonio del Evangelio. Las bóvedas, en cambio, abren la mirada hacia lo alto y recuerdan que ese camino está orientado al encuentro con Dios.

Así, en el galón se unen ambas dimensiones: la vida concreta de la Iglesia en la tierra y su vocación a la trascendencia. La alternancia de esos elementos expresa que la Iglesia camina sostenida por la esperanza. No pierde de vista su historia ni su destino: avanza en el mundo, animada por el testimonio de quienes la precedieron, y eleva la mirada hacia la plenitud de la comunión con Dios. En la celebración de la Eucaristía, ese horizonte se hace presente: la Iglesia peregrina participa ya de la liturgia del cielo.

La mitra retoma este mismo lenguaje ornamental y prolonga visualmente el movimiento hacia lo alto. Junto con la casulla, invita a elevar la mirada y a reconocer, en medio del camino, la presencia de Dios que conduce a su pueblo.

En la visita del Santo Padre, estos ornamentos evocan también a la Iglesia que peregrina en Córdoba y en la Argentina, reunida en la fe, enriquecida por el testimonio de sus santos y confirmada en su camino por el Sucesor de Pedro.

La casulla y la mitra están confeccionadas en un tejido italiano llamado Righe oro, misto lana, con aplicaciones de bordado sobre shantung de seda y aplicadas distintos galones y pasamanerías. El interior de la mitra está revestido en shantung de seda. Las piezas se realizarán siguiendo las medidas previstas por la Oficina de las Celebraciones.