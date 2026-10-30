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Luto: murió un legendario actor de cine y televisión a los 87 años

El artista se había sometido a una operación hace unos meses, pero quedó con secuelas que le impidieron seguir con su trabajo. Aunque comenzó un tratamiento de rehabilitación su salud se desmejoró en los días previos a su fallecimiento.

Se trata del actor Choi Bool-am.

Se trata del actor Choi Bool-am.

Murió el legendario actor surcoreano Choi Bool-am a los 87 años después de permanecer varios días internado. La noticia fue confirmada por su familia, el artista se había sometido a una operación hace unos meses, pero quedó con secuelas que le impidieron seguir con su trabajo.

El actor británico transformó cada uno de sus papeles en clásicos de la pantalla grande.
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Choi Bool-am nació el 15 de junio de 1940 en Corea del Sur, es reconocido por interpretar numerosos papeles en la televisión y cine como por ejemplo en Choihui jeungin (1980), Sejong daewang (1978) y Dalryeora Man-seoka (1980).

Su familia emitió un comunicado confirmando la triste noticia, según explicaron Choi falleció en un hospital ubicado al oeste de Seúl, donde permanecía internado desde hace varios días.

El artista se había sometido a una operación por una hernia discal en marzo de 2025, que le dejó secuelas, y por las complicaciones tras la cirugía tuvo que abandonar su trabajo como presentador del ciclo KBS "Korean Food Table", que realizaba desde 2011.

Filmografía de Choi Bool-am

  • Light and Shadow
  • The Wings of Lee Sang
  • Vega
  • Female Bandits
  • Madam Freedom
  • Eunuch
  • Scamp in Hanyang
  • The Evening Bell
  • Friendship of Hope
  • What's the Use of Crying
  • Nobody Knows
  • The Sun Never Gets Old
  • A Student of Life
  • Say Goodbye Like a Man
  • Burning Revenge
  • I'm Your Family
  • What Happened That Night
  • An Jung-Geun, the Patriot
  • One to One
  • A Wonderful Life
  • Looking for Sons and Daughters
  • Testimony
  • Married on the Bull
  • Father
  • An Age of Maiden
  • Young Ones
  • With My Love, Forever
  • Non Gae, the Kisaeng
  • Blue Jeans
  • The Unforgettables
  • Hwannyeo
  • Transgression
  • Gypsy of the Heart
  • A White Handkerchief
  • The 49th Day After Death
  • End of an Affair
  • Lust
  • Red Shoes
  • A Spy Remaining Behind
  • Yeong-ja's Heydays
  • Chun-Ja's Love Story
  • Chang-Su's Heydays
  • Wang Sib Ri, My Hometown
  • Kan-Nan
  • Graduating Students
  • Family
  • Rocking Horse and a Girl
  • Mother
  • Love of Blood Relations
  • I Really Have a Dream
  • A Byegone Romance
  • Counting Stars in a Night Sky
  • I Really Like You
  • Arirang-A
  • King Sejong, the Great Hwang Hi
  • Unsettling Afternoon
  • The Gate
  • Run Towards Tomorrow
  • Thoughtless Mo-mo
  • Romance Gray
  • Good Windy Day
  • The Last Witness
  • Son of a Man
  • Be Courageous Man-seok
  • Three Times Each for Short and Long Ways
  • Whale Island Escapade
  • Chun-hi
  • Gilsoddeum
  • Our Joyful Young Days
  • Dangerous Scent Married Couple
  • Broken Children
  • Sympathy for Us Byeok-dol
  • She's on Duty Chief Prosecutor
  • Monk Beopjeong's Chair Narrator
  • Buddha: The Great Departure Narrator (dubbing)
  • April Fireworks

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