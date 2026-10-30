Luto: murió un legendario actor de cine y televisión a los 87 años

Murió el legendario actor surcoreano Choi Bool-am a los 87 años después de permanecer varios días internado. La noticia fue confirmada por su familia, el artista se había sometido a una operación hace unos meses, pero quedó con secuelas que le impidieron seguir con su trabajo.
Choi Bool-am nació el 15 de junio de 1940 en Corea del Sur, es reconocido por interpretar numerosos papeles en la televisión y cine como por ejemplo en Choihui jeungin (1980), Sejong daewang (1978) y Dalryeora Man-seoka (1980).
Su familia emitió un comunicado confirmando la triste noticia, según explicaron Choi falleció en un hospital ubicado al oeste de Seúl, donde permanecía internado desde hace varios días.
El artista se había sometido a una operación por una hernia discal en marzo de 2025, que le dejó secuelas, y por las complicaciones tras la cirugía tuvo que abandonar su trabajo como presentador del ciclo KBS "Korean Food Table", que realizaba desde 2011.