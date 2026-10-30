Luto: murió un legendario actor de cine y televisión a los 87 años El artista se había sometido a una operación hace unos meses, pero quedó con secuelas que le impidieron seguir con su trabajo. Aunque comenzó un tratamiento de rehabilitación su salud se desmejoró en los días previos a su fallecimiento. Agregar C5N en









Se trata del actor Choi Bool-am.

Murió el legendario actor surcoreano Choi Bool-am a los 87 años después de permanecer varios días internado. La noticia fue confirmada por su familia, el artista se había sometido a una operación hace unos meses, pero quedó con secuelas que le impidieron seguir con su trabajo.

Choi Bool-am nació el 15 de junio de 1940 en Corea del Sur, es reconocido por interpretar numerosos papeles en la televisión y cine como por ejemplo en Choihui jeungin (1980), Sejong daewang (1978) y Dalryeora Man-seoka (1980).

Su familia emitió un comunicado confirmando la triste noticia, según explicaron Choi falleció en un hospital ubicado al oeste de Seúl, donde permanecía internado desde hace varios días.

El artista se había sometido a una operación por una hernia discal en marzo de 2025, que le dejó secuelas, y por las complicaciones tras la cirugía tuvo que abandonar su trabajo como presentador del ciclo KBS "Korean Food Table", que realizaba desde 2011.

Filmografía de Choi Bool-am Light and Shadow

The Wings of Lee Sang

Vega

Female Bandits

Madam Freedom

Eunuch

Scamp in Hanyang

The Evening Bell

Friendship of Hope

What's the Use of Crying

Nobody Knows

The Sun Never Gets Old

A Student of Life

Say Goodbye Like a Man

Burning Revenge

I'm Your Family

What Happened That Night

An Jung-Geun, the Patriot

One to One

A Wonderful Life

Looking for Sons and Daughters

Testimony

Married on the Bull

Father

An Age of Maiden

Young Ones

With My Love, Forever

Non Gae, the Kisaeng

Blue Jeans

The Unforgettables

Hwannyeo

Transgression

Gypsy of the Heart

A White Handkerchief

The 49th Day After Death

End of an Affair

Lust

Red Shoes

A Spy Remaining Behind

Yeong-ja's Heydays

Chun-Ja's Love Story

Chang-Su's Heydays

Wang Sib Ri, My Hometown

Kan-Nan

Graduating Students

Family

Rocking Horse and a Girl

Mother

Love of Blood Relations

I Really Have a Dream

A Byegone Romance

Counting Stars in a Night Sky

I Really Like You

Arirang-A

King Sejong, the Great Hwang Hi

Unsettling Afternoon

The Gate

Run Towards Tomorrow

Thoughtless Mo-mo

Romance Gray

Good Windy Day

The Last Witness

Son of a Man

Be Courageous Man-seok

Three Times Each for Short and Long Ways

Whale Island Escapade

Chun-hi

Gilsoddeum

Our Joyful Young Days

Dangerous Scent Married Couple

Broken Children

Sympathy for Us Byeok-dol

She's on Duty Chief Prosecutor

Monk Beopjeong's Chair Narrator

Buddha: The Great Departure Narrator (dubbing)

April Fireworks