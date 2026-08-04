Un testigo relató cómo fue la confusa situación entre Facundo Moyano y su pareja: "No se dejaba ayudar" Camilo, encargado de un edificio cercano a la vivienda del exdiputado, brindó detalles sobre lo ocurrido entre el hijo del sindicalista Hugo Moyano y su novia Candela Arizaga. Por Agregar C5N en









Facundo Moyano fue detenido tras la secuencia que terminó con su novia corriendo por la Avenida Libertador.

En medio de la investigación por el confuso episodio entre Facundo Moyano y su novia, Candela Arizaga, un testigo habló y relató cómo fue la secuencia en plena avenida del Libertador en Belgrano.

Se trata de Camilo, un encargado de un edificio cercano a la vivienda del exdiputado, quien aseguró que “la chica corría el riesgo que la atropelle un colectivo o un auto”, cuando salió corriendo del departamento. “Por suerte a esa hora no había mucho tránsito. Él intentó contenerla, pero ella se soltó y siguió queriendo subirse a los colectivos que estaban parados en el semáforo”, indicó en diálogo con la prensa.

“Ella le decía a Moyano que la deje, como queriéndose ir no sé a dónde. A esa hora estaba yo, un policía que estaba acá a la vuelta que también la quiso ayudar y ella no quiso que la ayude. Yo me quedo con el perro y él se sienta un segundo, toma aire y sigue corriendo buscándola a ella”, detalló.

Al mismo tiempo negó haber visto una secuencia de violencia entre la pareja, sino más bien “ella como queriendo escapar de la situación”. “Ella se va corriendo para el lado de La Pampa, sentido contrario al tránsito, él va detrás de él y ahí los pierdo de vista. No los vi golpeados, ni a ella cortada. No los vi que iban peleando. Entiendo que estaban en un departamento acá cerca, ella agarró el perrito y vino corriendo por medio de la avenida descalza y casi desnuda”, explicó.

#AHORA | Habla Camilo, vecino de Facundo Moyano y testigo del hecho: "Decía que la dejen. La vi corriendo a las 5:30"



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/7EdZ0o7dJj — C5N (@C5N) August 4, 2026 Por otra parte, Camilo indicó que “desconozco si consumió alguna sustancia, pero no parecía en estado bajo efecto de alguna droga”, sino que, en su consideración “más bien parecía bajo un efecto de un brote psicótico”. “A Moyano le pregunté qué le pasaba y me dijo que estaba teniendo un brote. Parecía que la estaba corriendo el diablo, básicamente”, sostuvo.

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