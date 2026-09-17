Conmoción en internet: la muerte de una famosa de 35 años que golpea al mundo entero

El mundo del arte digital y la cultura de internet está de luto luego de conocerse la muerte de Cat Frazier , la artista detrás de AnimatedText , que falleció a los 35 años en Oakland, California. El fallecimiento ocurrió el 29 de junio, tres semanas después de que fuera internada por una emergencia relacionada con el corazón, y la noticia, que no había tenido amplia difusión hasta ahora, fue confirmada por su hermana Lisa Frazier.

Frazier se hizo conocida gracias a AnimatedText, la página de Tumblr que creó en noviembre de 2012 mientras estudiaba en el Pratt Institute de Brooklyn. En ese sitio publicaba GIF animados en 3D, de colores intensos y estética deliberadamente rudimentaria, acompañados de frases irónicas y de humor negro que rápidamente conectaron con miles de seguidores.

Su propuesta surgió como una reacción contra la estética sobria y uniforme que dominaba el diseño gráfico de la época. La artista encontró su fuente de inspiración en las primeras páginas de internet , particularmente en plataformas como GeoCities, Blingee y MySpace, conocidas por sus diseños recargados, gráficos de baja calidad y una impronta profundamente personal que contrastaba con la homogeneización del diseño contemporáneo.

El impulso definitivo llegó en marzo de 2013 , cuando el cantante Frank Ocean compartió uno de sus GIF, el que llevaba la frase "no eres Gucci, jajaja". A partir de ese momento, sumó cerca de medio millón de seguidores, entre esos numerosos profesionales del diseño que encontraron en su trabajo una referencia contracultural frente a la creciente corporativización de la vida en línea.

Catherine Louise Frazier nació el 5 de abril de 1991 en Montgomery, Alabama. Perdió a su madre cuando tenía 10 años y, tras esa pérdida, vivió un tiempo con familiares y con una familia de acogida en Atlanta. En 2013 se graduó en estudios críticos y visuales en el Pratt Institute, y luego trabajó en distintos empleos vinculados con el diseño en Nueva York, Las Vegas y California, entre ellos un puesto en Super Deluxe, una productora de videos para internet perteneciente a AT&T.

Uno de sus primeros trabajos en volverse viral fue "jajaja nada importa", que consolidó su estilo retromaximalista como referencia para artistas y diseñadores que cuestionaban la homogeneización de la vida digital. "Creo que fue una de las grandes artistas pop de la cultura de internet del siglo XXI", afirmó Adrian Chen, escritor y colaborador de Frazier, comparando su capacidad para apropiarse de elementos olvidados de la cultura digital con la forma en que Andy Warhol resignificaba objetos de la cultura popular.

Su trabajo se extendió a otros proyectos, entre ellos una cuenta de Tumblr dedicada a convertir comentarios de Pornhub en animaciones 3D, creada en 2014, y "Pregúntale a Cat", una iniciativa que desarrolló junto a Chen y el colectivo Useless Press en 2016, en la que recibía consultas por mensaje de texto, respondía con consejos y los publicaba de manera anónima.

La artista también habló públicamente sobre los problemas de salud mental que había atravesado su madre y sobre el papel del humor y el arte para afrontar el dolor. En una entrevista de 2020 comparó su obra con la comida que se comparte durante un funeral, algo que ayuda a las personas a sostenerse, conversar y reír incluso en medio de una situación difícil.