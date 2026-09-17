Continúa la intensa agenda de Diego Santilli con gobernadores: recibió a Carlos Sadir y espera a Gustavo Melella El jefe de Gabinete y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieron con el gobernador de Jujuy, en el marco de las negociaciones del Gobierno con las provincias por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral. Luego, harán lo propio con la máxima autoridad de Tierra del Fuego. Por Agregar C5N en









Diego Santilli y Luis Caputo se reunieron con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvieron este jueves una reunión de trabajo con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. El encuentro se produjo como parte de la ronda de conversaciones que el Gobierno nacional mantiene con los mandatarios provinciales.

Según informó el Gobierno a través de una gacetilla, durante la reunión se repasaron los principales temas de la agenda conjunta entre Nación y Jujuy, además de los proyectos legislativos y el estado general de la relación entre ambas jurisdicciones.

La comunicación oficial no precisó si durante el encuentro se alcanzaron acuerdos concretos ni detalló los temas particulares abordados por Santilli, Caputo y Sadir.

La negociación con los gobernadores La reunión con el mandatario jujeño se da en el marco de la estrategia del Gobierno para conseguir respaldo de las provincias a sus principales iniciativas legislativas. Entre ellas se encuentra el proyecto de Presupuesto 2027, que comenzó a ser discutido con los gobernadores.

Santilli había iniciado este miércoles una ronda de reuniones con mandatarios provinciales para avanzar en las negociaciones. En el primer encuentro participaron los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Corrientes, Juan Pablo Valdés; Salta, Gustavo Sáenz; y Tucumán, Osvaldo Jaldo.