Los mejores memes de la final de Gran Hermano Generación Dorada.

La infartante definición de Gran Hermano Generación Dorada produjo todo tipo de memes, creados y compartidos por los fanáticos del ciclo, que siguieron al programa desde la primera hasta la última gala. La ganadora Sol Abraham, Yipio en el segundo puesto, Santiago del Moro y la producción quedaron bajo la mirada de los usuarios y la crítica ácida en las redes.
La última noche estuvo atravesada por la expectativa por conocer a la nueva campeona, además de distintos momentos que repasaron el paso de las participantes por la casa. La presencia de familiares, los recuerdos de la temporada y la tensión previa al anuncio del resultado fueron algunos de los momentos que concentraron la atención durante la transmisión.
Con el avance de la gala y cada nuevo anuncio, las redes se transformaron en una segunda pantalla para quienes siguieron la definición. Las reacciones no tardaron en aparecer y tuvieron como protagonistas a las dos finalistas, al conductor y a distintos momentos del programa, que fueron reinterpretados con el particular humor de los usuarios.