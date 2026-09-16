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Los mejores memes de la final de Gran Hermano Generación Dorada

La definición del reality, que coronó a Sol Abraham como ganadora y a Yipio con el segundo lugar, despertó la creatividad de los fanáticos en redes sociales, que compartieron imágenes, videos y ocurrencias para celebrar, criticar o reaccionar a la última gala con humor. Las finalistas, Santiago Del Moro y la producción del programa fueron los blancos principales del público.

Los mejores memes de la final de Gran Hermano. 

Los mejores memes de la final de Gran Hermano. 

La infartante definición de Gran Hermano Generación Dorada produjo todo tipo de memes, creados y compartidos por los fanáticos del ciclo, que siguieron al programa desde la primera hasta la última gala. La ganadora Sol Abraham, Yipio en el segundo puesto, Santiago del Moro y la producción quedaron bajo la mirada de los usuarios y la crítica ácida en las redes.

Sol Abraham, ganadora de Gran Hermano Generación Dorada.
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Solange "Sol" Abraham es la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada

La última noche estuvo atravesada por la expectativa por conocer a la nueva campeona, además de distintos momentos que repasaron el paso de las participantes por la casa. La presencia de familiares, los recuerdos de la temporada y la tensión previa al anuncio del resultado fueron algunos de los momentos que concentraron la atención durante la transmisión.

Con el avance de la gala y cada nuevo anuncio, las redes se transformaron en una segunda pantalla para quienes siguieron la definición. Las reacciones no tardaron en aparecer y tuvieron como protagonistas a las dos finalistas, al conductor y a distintos momentos del programa, que fueron reinterpretados con el particular humor de los usuarios.

Sol Abraham fue la última participante en abandonar la casa de Gran Hermano.

Sol Abraham fue la última participante en abandonar la casa de Gran Hermano.

Los memes de la final de Gran Hermano Generación Dorada

Los mejores memes de la final de Gran Hermano.

Los mejores memes de la final de Gran Hermano.

Los mejores memes de la final de Gran Hermano Generación Dorada.

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Los mejores memes de la final de Gran Hermano Generación Dorada.

Los mejores memes de la final de Gran Hermano Generación Dorada.

Los mejores memes tras la final de Gran Hermano Generación Dorada.

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