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Levantaron Popstars: revelaron la verdad detrás de la llamativa decisión

Una contundente planificación de la programación siembra preocupación sobre el nuevo reality que despertaba mucha expectativa.

El jurado de Popstars.

El jurado de Popstars.

La pantalla chica nacional atraviesa un cimbronazo inesperado tras confirmarse una baja que sacude por completo a la televisión actual. El reality musical Popstars fue retirado de la grilla de programación de forma abrupta por una de las señales emisoras.

Una figura del canal atraviesa un difícil momento personal.
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La drástica determinación generó un fuerte revuelo en el ámbito mediático debido a que se trataba de una de las grandes apuestas de entretenimientos del año. Los seguidores del formato expresaron su desconcierto ante la interrupción repentina de las emisiones oficiales dentro del cable.

Sin embargo, la medida adoptada por la cadena internacional no afectará de ninguna manera la continuidad del ciclo en la televisión abierta nacional. Según reveló el periodista especializado Nacho Rodríguez, el reality show continuará saliendo al aire con total normalidad a través de la pantalla de Telefe.

El canal de las tres pelotas mantiene firme su compromiso con el proyecto y seguirá emitiendo cada una de las galas para todo el público argentino. De este modo, los fanáticos podrán seguir disfrutando de las exigentes etapas del concurso sin alteraciones en su emisión principal.

Por qué Disney Channel levantó Popstars

El motivo central que desencadenó el levantamiento del programa en la señal Disney Channel responde directamente a la baja respuesta de la audiencia. El concurso de talentos no logró consolidar un piso de espectadores aceptable desde su flamante estreno en la pantalla.

Los números de rating cosechados se ubicaron marcadamente por debajo de las expectativas estipuladas por la producción. Esta fría recepción precipitó el final prematuro del ciclo dentro del cable, sorprendiendo a propios y extraños en la industria.

A pesar de este duro traspié en el cable, la competencia artística en Telefe continúa su marcha con estrictas evaluaciones del jurado. Los jueces impusieron reglas severas para definir el futuro de las participantes en esta fase decisiva del certamen.

Ante la tensión reinante, el tribunal examinador compuesto por figuras destacadas dejó sentada su postura mediante contundentes declaraciones públicas. Los integrantes afirmaron: “Estamos haciendo un filtro grande. Para pasar de etapa, las chicas tienen que tener ganas, actitud, liderazgo”.

En esa misma línea de exigencia artística, los especialistas agregaron sobre los requisitos indispensables para avanzar: “Sin dudas deben tener presencia, ganas de enfrentar a los jueces y a los retos”. De esta manera, justificaron las recientes y duras eliminaciones en el programa.

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