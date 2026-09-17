17 de septiembre de 2026 Inicio
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Giro inesperado: uno de los apartados en River ahora es entrenador

Tras rescindir su contrato en Núñez, el exjugador del Millonario alcanzó un valioso logro profesional.

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Uno de los futbolistas apartados será entrenador.

Uno de los futbolistas apartados será entrenador.

El defensor Germán Pezzella fue uno de los 14 jugadores apartados por River sobre el cierre de la primera mitad de 2026. A pesar de contar con la mayor jerarquía dentro del grupo marginado en el predio de Cantilo, el zaguero de 35 años resolvió su desvinculación tras su regreso al club con la intención de retirarse en la institución que lo formó.

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Luego de sellar su rescisión con el Millonario, el campeón del mundo en Qatar 2026 definió rápidamente su continuidad profesional al firmar contrato como refuerzo de Peñarol de Uruguay hasta diciembre de 2027. De esta manera, el experimentado futbolista está continuando su carrera deportiva en otro de los gigantes del fútbol sudamericano.

En simultáneo con su cambio de equipo, el marcador central completó sus estudios técnicos y recibió el título oficial de director técnico. Las autoridades de la prestigiosa institución donde se capacitó expresaron en sus redes oficiales: "¡Un nuevo logro para celebrar! Germán Pezzella se graduó como Entrenador de Fútbol Profesional en la Escuela Maradona Menotti".

El defensor se formó en la misma casa de estudios elegida por Leonardo Ponzio, actual DT interino de River, y Javier Pinola. Desde la entidad remarcaron el valor de su graduación: "Para nosotros es una enorme alegría y un verdadero orgullo que un campeón del mundo, con su trayectoria y su recorrido en el fútbol de más alto nivel, haya elegido nuestra Escuela para continuar formándose y sumar nuevas herramientas para su desarrollo profesional".

La carrera de Germán Pezzella

El inicio profesional de Germán Pezzella se dio el 7 de diciembre de 2011 con la camiseta de River Plate, en un duelo ante Defensores de Belgrano por Copa Argentina. En ese primer ciclo en Núñez hasta 2015, disputó 69 partidos y anotó cinco goles decisivos, entre los que destacan sus tantos ante San Lorenzo en la Copa Campeonato, frente a Boca en el Monumental y contra Atlético Nacional en la final de la Copa Sudamericana.

Su destacado nivel lo catapultó al fútbol europeo, donde construyó una sólida trayectoria con dos etapas en el Real Betis de España (2015-2018 y 2021-2024) y un paso por la Fiorentina de Italia entre 2017 y 2021. Tras consolidarse en el viejo continente y consagrarse campeón del mundo con la Selección Argentina, el zaguero central concretó su retorno al país para vestir nuevamente los colores del Millonario entre 2024 y 2026.

Durante esta segunda etapa en el club de Núñez, el defensor bahiense completó 50 compromisos, aportando un gol y una asistencia sin registrar ninguna expulsión en su haber. Tras rescindir su vínculo en Argentina, el marcador central decidió encarar un nuevo desafío internacional y firmó contrato con Peñarol de Uruguay, donde continúa su exitosa carrera en el ámbito sudamericano.

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