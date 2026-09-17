Cuál es la zona de Buenos Aires que fue elegida entre las 25 más cool del mundo

La publicación inglesa Time Out elaboró un ranking de distintos destinos urbanos con identidad local, nuevas propuestas y una creciente vida cultural, y una fusión entre dos barrios porteños se hizo de un lugar en la lista.

Una zona de la Ciudad de Buenos Aires fue elegida como la 22° más cool﻿ del mundo.

La Ciudad de Buenos Aires logró ubicar una de sus zonas en auge en un ranking de los barrios "más cool" del mundo , elaborado por la edición global de Time Out. La publicación inglesa puso el foco en distintos destinos urbanos y valoró especialmente aquellos que combinan identidad local, nuevas propuestas y una creciente vida cultural.

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"Este grupo de expertos dedica su tiempo a explorar cada rincón de sus ciudades para descubrir los mejores lugares para comer, beber, comprar y pasar el rato, así que podés confiar en que sabemos de lo que hablamos ", asegura la publicación.

El reconocimiento fue para "Chacagiales", nombre que comenzó a utilizarse para identificar la zona en la que se funden Chacarita y Colegiales, que alcanzó el puesto número 22 del ranking internacional . La elección estuvo impulsada por el crecimiento de su oferta gastronómica, cultural y comercial durante los últimos años.

"La llegada de cafés de especialidad, bares de vinos, tiendas de diseño independiente y espacios culturales no borró la esencia barrial de la zona: hoy Chacagiales combina la vida de siempre con propuestas nuevas, en calles arboladas y con plazas cerca para hacer una pausa ", señaló la edición local de Time Out.

Aunque Chacagiales no existe oficialmente como barrio de la Ciudad de Buenos Aires , el término comenzó a utilizarse para identificar el área en la que se mezclan Chacarita y Colegiales. Para Time Out, los límites administrativos quedaron desplazados por una transformación urbana que convirtió al sector en uno de los polos creativos y gastronómicos en crecimiento de la Ciudad.

"Entre Chacarita y Colegiales ha surgido un nuevo nombre: Chacagiales", indicó la publicación, que además remarcó que "los mapas de la ciudad trazan un límite, pero las calles cuentan una historia diferente".

Time Out elogió la oferta gastronómica de Chacagiales.

Según la revista, durante el último año nuevas aperturas terminaron de consolidar el atractivo de la zona. La combinación de calles arboladas, espacios verdes, restaurantes, bares de vino, propuestas culturales y comercios independientes atrae tanto a vecinos históricos como a jóvenes y visitantes.

Time Out también destacó una característica que diferencia al sector de otros polos gastronómicos porteños: una dinámica más pausada y vinculada con la vida de barrio, pese al crecimiento de su oferta comercial y cultural.

Los lugares de Chacagiales recomendados por Time Out

La publicación elaboró un plan para un "día perfecto" recorriendo Chacagiales. El itinerario comienza con un café por la zona de Guevara y Dorrego y continúa por el Mercado de las Pulgas, uno de los puntos tradicionales de la zona para buscar antigüedades, muebles y objetos vintage.

Luego recomienda una parada en Plaza Mafalda o en el Parque Ferroviario Colegiales, antes de almorzar en una terraza frente a Plaza Clemente. Para la tarde, la propuesta incluye recorrer comercios y espacios creativos como C Art Media.

El Mercado de las Pulgas, uno de los puntos de Chacagiales destacados por Time Out.

La jornada sugerida termina con una cena y tragos en algunos de los establecimientos que forman parte de la renovación gastronómica del área.

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Así quedó conformado el top 10 del ranking global de Time Out:

Jongno 3-ga, Seúl, Corea del Sur L’Ocean District, Rabat, Marruecos Neos Kosmos, Atenas, Grecia Chinatown, Los Ángeles, Estados Unidos Govanhill, Glasgow, Escocia Kitakagaya, Osaka, Japón Chapinero Alto, Bogotá, Colombia Koenji, Tokio, Japón Downtown, St. Catharines, Canadá Esquilino, Roma, Italia

Chacagiales se ubicó en el puesto 22, con lo que Buenos Aires consiguió un lugar dentro de la selección internacional de la publicación.