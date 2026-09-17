"Gato por liebre": el nuevo libro de Pablo Vera que radiografía el "experimento libertario" de Javier Milei Con prólogo de Martín Granovsky y editado por Cooperativa Editorial Azucena, el abogado y analista político indaga qué quedó de las promesas de campaña del economista una vez en el poder. Por Agregar C5N en









El libro Gato por liebre. Crónicas del experimento libertario ya se encuentra disponible en librerías. Cooperativa Editorial Azucena

El abogado y analista político Pablo Vera presenta Gato por liebre. Crónicas del experimento libertario, un ensayo que repasa con mirada crítica las políticas económicas, sociales e institucionales impulsadas por el gobierno de Javier Milei desde su llegada al poder.

El libro, editado por Cooperativa Editorial Azucena y prologado por el periodista Martín Granovsky, combina crónica, análisis político y referencias históricas y culturales para reconstruir el recorrido del gobierno libertario y evaluar sus consecuencias sobre la sociedad, las instituciones y la relación entre el Estado, el mercado y la economía.

Se trata de la segunda entrega de una serie que Vera comenzó con $Líbranos del mal, su publicación anterior, y con la que profundiza su trabajo de seguimiento y análisis de la gestión libertaria.

El libro Gato por liebre. Crónicas del experimento libertario analiza las promesas de Javier Milei a casi tres años de su triunfo electoral. Cooperativa Editorial Azucena Una promesa bajo la lupa El título del libro condensa su pregunta central: qué se prometió durante la campaña electoral y qué terminó sucediendo una vez que el proyecto libertario llegó a la Casa Rosada. Desde ese contraste, Vera propone recorrer las principales medidas del gobierno y sus efectos concretos en la vida cotidiana de los argentinos, en un intento por ordenar y explicar los cambios de época que atraviesa el país.

Quién es Pablo Vera, autor de Gato por liebre. Crónicas del experimento libertario Pablo Vera es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con estudios de posgrado en Economía Política y Política Criminal. Entre 2017 y 2020 ocupó distintos cargos vinculados a las áreas de Seguridad y Gobierno en el municipio de Avellaneda, y en 2020 fue Director Nacional de Lucha contra el Narcotráfico.

Pablo Vera es subsecretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. X @PabloVeraOk Desde enero de 2022 se desempeña como subsecretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. También es columnista del medio Buenos Aires/12, donde escribe habitualmente sobre historia, economía, política y seguridad. Gato por liebre. Crónicas del experimento libertario ya se encuentra disponible a pocos días de su lanzamiento.