Franco Colapinto sorprendió con una confesión sobre su vida sexual en la televisión española Después de brillar en el GP de Madrid, el piloto argentino se animó a responder las clásicas preguntas de David Broncano en La Revuelta y sorprendió con una confesión sobre su intimidad que mezcló sexo y Fórmula 1. Agregar C5N en









El piloto argentino reveló su costado más personal.

Franco Colapinto dio el presente en el reconocido programa de la tevé española La Revuelta y se sometió a las picantes preguntas del conductor David Broncano sobre su vida íntima. El piloto argentino debió responder cuántas veces tuvo relaciones sexuales en el último mes y, sin esquivar la cuestión, sorprendió con una confesión íntima sobre su rendimiento en las carreras que revolucionó las redes sociales. "Está prohibido acabar en fin de semana de carrera", confesó.

Antes de someterse al interrogatorio, Franco dejó claro que no le gustan ese tipo de preguntas aunque accedió a responder. “No me gustan estas preguntas, es por lo único que no venía”, expresó, pero Brancato no se achicó y quiso saber cuántas veces el corredor hizo el amor en el último mes. “Estuve con muchas carreras. Los deportistas... la testosterona tiene que estar alta. No podés acabar”, contestó sin filtros.

“El que me maneja la parte deportiva, Fernando Belasteguín, dice que está prohibido acabar en fin de semana de carrera, o previo a una carrera, porque rendís menos”, reveló el consejo que le dio su entrenador. Por lo tanto, en cuanto a sus relaciones íntimas, el piloto fue categórico: “Hay que cuidarse. Cero”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Revuelta (@larevuelta_tve) La primera vez de Franco Colapinto en La Revuelta Colapinto volvió a mostrar su costado más carismático en la televisión española. Invitado a La Revuelta, el argentino se cruzó con David Broncano en un ida y vuelta cargado de humor y chicanas, reclamándole por la ausencia de un bombo argentino en el programa y exponiendo al conductor con una confesión previa: “Me dijiste que no viste una puta carrera en la vida”, lo pinchó entre risas.

El encuentro se dio horas después de que ambos coincidieran en un evento en Madrid, donde Colapinto había brillado con su mejor resultado de la temporada en Fórmula 1, terminando sexto. Tan buena fue la química con Broncano que el joven de Pilar decidió atrasar su vuelo para estar presente en el show y compartir su historia con el público español.