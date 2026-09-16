Quiénes eran la periodista y el piloto que murieron en el helicóptero que se estrelló en Los Ángeles

Eliana Moreno y George Marciniw fallecieron en Chatsworth, en el sur de California, mientras cubrían un accidente de tránsito. La aeronave sufrió una falla severa que provocó su rápida caída.

El periodismo del sur de California, en Estados Unidos, sigue consternado por la muerte trágica de la periodista Eliana Moreno y el piloto George Marciniw, quienes viajaban en el helicóptero NewsChopper4 que se estrelló en Los Ángeles mientras cubrían un accidente de tránsito. La aeronave sufrió una falla severa que provocó su rápida caída.

En el siniestro, que ocurrió este martes por la tarde en la zona de Chatsworth, perdieron la vida la cronista y el experimentado piloto, una dupla conocida por sus coberturas aéreas para NBC4 y Telemundo 52, mientras cubrían en vivo un accidente de autobús en Los Ángeles.

Moreno era conocida en redes como "Eli en el helicóptero" y se caracterizaba por su perfil bilingüe, por lo que se hizo conocida entre la comunidad hispana y angloparlante. Tenía 38 años y sentía pasión por su profesión. Se había graduado en 2010 de la Universidad Chapman en Periodismo Televisivo y Ciencias Políticas, y comenzó ese mismo año su labor en Angel City Air.

La comunicadora era una amante de los animales; se había comprometido recientemente con Robert Barrientos y definía su empleo en Telemundo como "el mejor trabajo del mundo". Sus compañeros la recuerdan por su talento para cubrir desde persecuciones hasta incendios forestales.

“Tengo el mejor trabajo del Mundo” así describió su trabajo Eliana Moreno quien murió en el accidente de helicóptero en Los Ángeles mientras cubría una noticia. Su trabajo combinaba reportera, fotógrafa y editora; no era simplemente subir al helicóptero y narrar. Cubrió… pic.twitter.com/UeuteVoayO

El piloto George Marciniw también falleció en el trágico accidente del helicóptero NewsChopper4, que se estrelló en la zona de Chatsworth . En la redacción de Telemundo lo llamaban "Jorge", y tenía más de 30 años de experiencia en vuelo.

El aviador se graduó de la escuela secundaria de Burbank en 1974 y construyó una reputación en la industria mediática de Los Ángeles. Desde 2023 formaba equipo fijo con Moreno en los turnos nocturnos, compartiendo frecuentemente fotografías de la ciudad iluminada y atardeceres a los que solía calificar como "cruceros informativos".

El trágico impacto en Chatsworth

El accidente del helicóptero de la señal de noticias NBC4 y Telemundo ocurrió en Chatsworth, un distrito en la región del Valle de San Fernando de la ciudad de Los Ángeles, California. La nave se estrelló este martes poco antes de las 19 (hora local) mientras cubrían un siniestro vial. Se vivió una conmovedora escena cuando el propio equipo del canal acudió al lugar para reportar la tragedia de sus compañeros.

Las causas del siniestro son investigadas por la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB), quienes investigan qué pasó con la aeronave, que cayó a unos 2,4 kilómetros de donde se realizaba la cobertura del canal. La violenta caída contra el suelo provocó un incendio que consumió a la máquina, a dos vehículos y dos contenedores que estaban en el lugar. Además de Moreno y Marciniw, falleció una tercera persona que estaba en tierra.