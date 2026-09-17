Murió un reconocido hacker y especialista en seguridad argentino de forma repentina Era especialista en ciberseguridad y conexiones Wi-Fi y desarrolló su carrera en Core Security. En su trayectoria realizó conferencias donde presentó su trabajo y divulgaba sus conocimientos. Se desconocen las causas de su fallecimiento. Por Agregar C5N en









Fue despedido en redes sociales por amigos y compañeros. Freepik Se trata de Andrés Blanco, tenía 44 años.

En las últimas horas se confirmó la muerte de Andrés Blanco, hacker e investigador de ciberseguridad argentino a los 44 años. Era especialista en ciberseguridad y conexiones Wi-Fi y desarrolló su carrera en Core Security. En su trayectoria realizó conferencias donde presentó su trabajo y divulgaba sus conocimientos.

En redes sociales como X, era conocido como @6e726d donde compartía tanto charlas de sus colegas como propias sobre entrenamiento sobre cómo auditar sistemas embebidos y otras presentaciones. Su carrera lo llevó a presentarse en Las Vegas en la DEFCON la mayor conferencia sobre hacking y seguridad y, en Latinoamérica dentro de la Ekoparty.

Captura de video. Andrés Blanco. Sus colegas compartieron la noticia de su fallecimiento, como fue en el caso de Federico Kirschbaum que escribió: "Tengo la triste noticia que Andrés Blanco @6e726d falleció el día de hoy. Se nos fue un gran hacker, amigo y mentor. Memento mori solía decirme, Memento Mori".

También Nico Waisman escribió unas palabras para Andrés Blanco en X: "Tengo la desgarradora noticia de compartir que @6e726d nos dejó hoy. Siempre estará en mi corazón como un increíble investigador de seguridad, un gran profesor de BJJ y, lo más importante, un gran amigo. Serás profundamente extrañado. Memento mori".