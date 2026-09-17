17 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Murió un reconocido hacker y especialista en seguridad argentino de forma repentina

Era especialista en ciberseguridad y conexiones Wi-Fi y desarrolló su carrera en Core Security. En su trayectoria realizó conferencias donde presentó su trabajo y divulgaba sus conocimientos. Se desconocen las causas de su fallecimiento.

Por
Fue despedido en redes sociales por amigos y compañeros. 
Fue despedido en redes sociales por amigos y compañeros. Freepik
Se trata de Andrés Blanco

Se trata de Andrés Blanco, tenía 44 años. 

En las últimas horas se confirmó la muerte de Andrés Blanco, hacker e investigador de ciberseguridad argentino a los 44 años. Era especialista en ciberseguridad y conexiones Wi-Fi y desarrolló su carrera en Core Security. En su trayectoria realizó conferencias donde presentó su trabajo y divulgaba sus conocimientos.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020.
Te puede interesar:

Juicio por la muerte de Maradona: declaran dos peritos de parte de Luque y Cosachov

En redes sociales como X, era conocido como @6e726d donde compartía tanto charlas de sus colegas como propias sobre entrenamiento sobre cómo auditar sistemas embebidos y otras presentaciones. Su carrera lo llevó a presentarse en Las Vegas en la DEFCON la mayor conferencia sobre hacking y seguridad y, en Latinoamérica dentro de la Ekoparty.

Captura de video. Andrés Blanco.

Captura de video. Andrés Blanco.

Sus colegas compartieron la noticia de su fallecimiento, como fue en el caso de Federico Kirschbaum que escribió: "Tengo la triste noticia que Andrés Blanco @6e726d falleció el día de hoy. Se nos fue un gran hacker, amigo y mentor. Memento mori solía decirme, Memento Mori".

También Nico Waisman escribió unas palabras para Andrés Blanco en X: "Tengo la desgarradora noticia de compartir que @6e726d nos dejó hoy. Siempre estará en mi corazón como un increíble investigador de seguridad, un gran profesor de BJJ y, lo más importante, un gran amigo. Serás profundamente extrañado. Memento mori".

Otro investigador en seguridad, Martin Doyhenard, añadió: "Fue una de las personas que mas enseñanzas y risas me dio en lo profesional y personal. Una persona que siempre pensaba en los demás primero, y que dejó una huella enorme en la ciberseguridad, pero más en los que tuvieron la suerte de compartir con él".

Noticias relacionadas

play

Feroz incendio en Sarandí: se prendió fuego un descampado donde funcionaba un basural

Están pronosticadas tormentas aisladas para el domingo.

El invierno se despide con calor y temperaturas de más de 20 grados, pero hay una alerta por lluvias

Resultados del Loto Plus del miércoles 16 de septiembre de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3918 del miércoles 16 de septiembre de 2026

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 16 de septiembre de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.409 del miércoles 16 de septiembre de 2026

Los pingüinos iban a ser vendidos para pagar deudas.

Trasladaron a más de 40 pingüinos del exAquarium de Mar del Plata a un refugio en Río Negro

Candela Arizaga y Facundo Moyano.

Candela Arizaga pidió que se levante la restricción de acercamiento a Facundo Moyano

Rating Cero

Sol Abraham, ganadora de Gran Hermano Generación Dorada.

Solange "Sol" Abraham es la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada

Los mejores memes de la final de Gran Hermano. 

Los mejores memes de la final de Gran Hermano Generación Dorada

Camila Galante enfurecida: cruzó a Santiago Riva Roy.

Camila Galante explotó contra el periodista que reveló un supuesto pacto con Leandro Paredes

Camilota, hermana de Thiago Medina y exparticipante de Cuestión de Peso.

Camilota pasó una noche hot junto a sus amigas: las fotos desde el jacuzzi y con lencería sexy

Valentina Ferrer y J Balvin terminaron su relación tras ocho años. 

J Balvin y Valentina Ferrer pusieron fin a su relación: "Hemos decidido tomar caminos separados"

Julieta Prandi cruzó en vivo a Yanina Latorre.

Julieta Prandi cruzó a Yanina Latorre por sus dichos sobre la interna de los hermanos Ortega: "Alguien resentido..."

últimas noticias

Javier Milei pidió a la oposición darle máxima prioridad y celeridad al tratamiento de este proyecto en el Congreso.

El pedido del Gobierno por el proyecto de Malvinas: "Pausar otras discusiones y darle máxima prioridad en el Congreso"

Hace 43 minutos
Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020.

Juicio por la muerte de Maradona: declaran dos peritos de parte de Luque y Cosachov

Hace 44 minutos
Varrone no seguirá en la Fórmula 2 en lo que resta del 2026.

Nico Varrone confirmó que no continuará en la Fórmula 2: "No fue una decisión fácil"

Hace 47 minutos
Fue despedido en redes sociales por amigos y compañeros. 

Murió un reconocido hacker y especialista en seguridad argentino de forma repentina

Hace 1 hora
Estos son los números de la suerte para el jueves 17 de septiembre, signo por signo

Estos son los números de la suerte para el jueves 17 de septiembre, signo por signo

Hace 1 hora