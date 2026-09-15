Conmoción por la muerte un famoso influencer a los 27 años: chocó y su auto se prendió fuego El creador de contenido falleció junto a otra persona luego de perder el control de su vehículo. Agregar C5N en









Su familia pidió privacidad para atravesar el duelo. Redes sociales

James Wehr, reconocido influencer de coches, perdió la vida en un trágico accidente durante la madrugada del domingo 13 de septiembre en el condado de Orange, California, Estados Unidos. El creador de contenido, de 27 años, murió cuando el vehículo McLaren en el que viajaba se incendió luego de perder el control y chocar violentamente contra un árbol.

La noticia fue confirmada por la familia del influencer a través de un comunicado que se compartió en la cuenta de Instagram de South OC Cars & Coffee, la empresa de la que era cofundador. "Lamentablemente, tenemos una noticia muy dolorosa que compartir con todos ustedes. Esta mañana, poco después de la medianoche, perdimos a nuestro querido hijo y hermano James en un accidente de tráfico", escribieron sus familiares en el mensaje.

La familia pidió respeto por su privacidad en medio del dolor que atraviesan y agradeció el cariño de la comunidad que rodeaba a James. "Pedimos respetuosamente privacidad como familia mientras procesamos esta profunda pérdida. Agradecemos todos sus buenos pensamientos y oraciones y, para quienes conocieron a James, gracias por ser sus amigos, sus mentores y sus compañeros. Gracias por ser sus clientes y sus seres queridos. Estamos agradecidos por todos ustedes. Por favor, abraza fuerte a tus seres queridos hoy. Diles cada día lo valiosos que son para ti. Diles que los amas", escribieron en el comunicado.

Según dieron a conocer medios como ABC7 y Telemundo, el accidente ocurrió alrededor de las 12:20 de la madrugada, cuando equipos de emergencia respondieron al llamado por un auto en llamas en la intersección de Culver Drive y Deerfield Avenue, en Irvine. Una vez extinguidas las llamas, las autoridades localizaron en el interior del McLaren, modelo 2019, los cuerpos de dos personas. Una de ellas fue identificada como James Wehr, mientras que la identidad de la segunda víctima no fue revelada públicamente.

Redes sociales Quién era James Wehr James Wehr era un reconocido influencer automotriz de 27 años, con más de 50.000 seguidores en su cuenta de Instagram, donde compartía contenido enfocado en autos de alta gama. Su perfil lo había convertido en una figura destacada dentro de la comunidad de amantes de los vehículos deportivos y de colección.

Wehr dirigía South OC Cars & Coffee junto a su padre, Simon, su madre, Sarah, y un grupo de voluntarios. Se trataba de la exhibición semanal de autos más grande del mundo, un espacio que había construido con su familia y que se convirtió en su principal proyecto profesional dentro del mundo automotriz. Redes sociales Según la investigación preliminar realizada por el Departamento de Policía de Irvine, se encontraba dentro del McLaren junto a otra persona cuando el vehículo se detuvo en un semáforo en la intersección de Culver Drive y Deerfield Avenue. Al cambiar la luz a verde, el auto habría alcanzado gran velocidad, perdiendo el control en cuestión de segundos antes de impactar contra un bordillo y un árbol. Producto de la gravedad del choque, el McLaren se partió en dos y se incendió. Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar de los hechos, confirmaron la muerte de James Wehr y de su acompañante.