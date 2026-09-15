IR A
IR A

Conmoción por la muerte un famoso influencer a los 27 años: chocó y su auto se prendió fuego

El creador de contenido falleció junto a otra persona luego de perder el control de su vehículo.

Su familia pidió privacidad para atravesar el duelo.

Su familia pidió privacidad para atravesar el duelo.

Redes sociales

James Wehr, reconocido influencer de coches, perdió la vida en un trágico accidente durante la madrugada del domingo 13 de septiembre en el condado de Orange, California, Estados Unidos. El creador de contenido, de 27 años, murió cuando el vehículo McLaren en el que viajaba se incendió luego de perder el control y chocar violentamente contra un árbol.

La artista folclórica Sele Vera se fracturó y deberá ser operada.
Te puede interesar:

La cantante folclórica Sele Vera deberá ser operada tras un accidente que casi le cuesta una pierna

La noticia fue confirmada por la familia del influencer a través de un comunicado que se compartió en la cuenta de Instagram de South OC Cars & Coffee, la empresa de la que era cofundador. "Lamentablemente, tenemos una noticia muy dolorosa que compartir con todos ustedes. Esta mañana, poco después de la medianoche, perdimos a nuestro querido hijo y hermano James en un accidente de tráfico", escribieron sus familiares en el mensaje.

La familia pidió respeto por su privacidad en medio del dolor que atraviesan y agradeció el cariño de la comunidad que rodeaba a James. "Pedimos respetuosamente privacidad como familia mientras procesamos esta profunda pérdida. Agradecemos todos sus buenos pensamientos y oraciones y, para quienes conocieron a James, gracias por ser sus amigos, sus mentores y sus compañeros. Gracias por ser sus clientes y sus seres queridos. Estamos agradecidos por todos ustedes. Por favor, abraza fuerte a tus seres queridos hoy. Diles cada día lo valiosos que son para ti. Diles que los amas", escribieron en el comunicado.

Según dieron a conocer medios como ABC7 y Telemundo, el accidente ocurrió alrededor de las 12:20 de la madrugada, cuando equipos de emergencia respondieron al llamado por un auto en llamas en la intersección de Culver Drive y Deerfield Avenue, en Irvine. Una vez extinguidas las llamas, las autoridades localizaron en el interior del McLaren, modelo 2019, los cuerpos de dos personas. Una de ellas fue identificada como James Wehr, mientras que la identidad de la segunda víctima no fue revelada públicamente.

Quién era James Wehr

James Wehr era un reconocido influencer automotriz de 27 años, con más de 50.000 seguidores en su cuenta de Instagram, donde compartía contenido enfocado en autos de alta gama. Su perfil lo había convertido en una figura destacada dentro de la comunidad de amantes de los vehículos deportivos y de colección.

Wehr dirigía South OC Cars & Coffee junto a su padre, Simon, su madre, Sarah, y un grupo de voluntarios. Se trataba de la exhibición semanal de autos más grande del mundo, un espacio que había construido con su familia y que se convirtió en su principal proyecto profesional dentro del mundo automotriz.

Según la investigación preliminar realizada por el Departamento de Policía de Irvine, se encontraba dentro del McLaren junto a otra persona cuando el vehículo se detuvo en un semáforo en la intersección de Culver Drive y Deerfield Avenue. Al cambiar la luz a verde, el auto habría alcanzado gran velocidad, perdiendo el control en cuestión de segundos antes de impactar contra un bordillo y un árbol. Producto de la gravedad del choque, el McLaren se partió en dos y se incendió. Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar de los hechos, confirmaron la muerte de James Wehr y de su acompañante.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

José Antonio Bianchi fue la cuarta víctima encontrada en la Laguna del Monte. 

Tragedia en Guaminí: familiares y amigos despidieron a uno de los pescadores fallecidos

Lucía, en un video en el que aparece festejando un triunfo de la Selección.

Lucía Libertaria, la rubia influencer creada con IA que abre una nueva era en la "batalla cultural"

El bonaerense largará en el 9º puesto tras una gran clasificación en Madrid.

"¡Mañana vamos por unos puntitos!": el posteo de Colapinto tras clasificar noveno en el GP de España

Thiago Medina, de Gran Hermano, pubicó una foto en sus redes y un detalle encendio las alarmas.

Thiago Medina publicó una foto con sus hijas y un detalle en una de las nenas generó preocupación: qué le pasó

La influencer falleció a sus 27 años.

Consternación: murió una influencer de 27 años mientras se hacía una liposucción

El cantante Axel, denunciado por acoso sexual.

El desgarrador descargo de la vestuarista que denunció a Axel: "Escucho 'Celebra la vida' y me descompongo"

últimas noticias

La reaparición del Pocho en un evento deportivo generó dudas y especulaciones.

Pocho Lavezzi habló sobre su salud después de las imágenes que generaron preocupación

Hace 12 minutos
La mujer aclaró que no tenía intenciones de perjudicarlo.

"Vino con armas": se conoció cómo fue la amenaza de L-Gante contra la mujer que lo denunció

Hace 25 minutos
Una exparticipante de un reality del canal de aire habló de un supuesto affaire con el piloto.

Confesión inédita: una figura de Telefe aseguró que hablaba con Franco Colapinto y estuvo a punto de verse

Hace 37 minutos
El famoso programa no funcionó como esperaba la producción.

Impacto: levantaron una de las grandes apuestas de la TV en 2026 por bajo rating

Hace 47 minutos
play
El Estadio Ruca Che recibirá a la Copa Davis.

El Ruca Che de Neuquén: del origen de la Generación Dorada y el showbol de Maradona a la llegada de la Copa Davis

Hace 1 hora