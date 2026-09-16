El cantante le dedicó una canción de amor a su compañera donde destacó la relación que mantienen desde hace cuatro años. La artista no pudo contener la emoción y compartió en redes un mensaje íntimo que se volvió viral, donde agradeció por “un amor real y sano”.

El cantante J Rei le dedicó a María Becerra su nuevo tema “ DesperTTar” y la hizo emocionar hasta las lágrimas. La reacción de la Nena de Argentina se volvió viral en redes sociales, tras compartir un fragmento del videoclip en Instagram y agradecer públicamente por “un amor real y sano” , que mantienen desde hace cuatro años.

El lanzamiento de la obra del cantante dedicada a su pareja ya es un éxito rotundo con más de 1 millón y medio de reproducciones en YouTube y adquirió un sentido más íntimo al convertirse en declaración romántica y muestra de la complicidad entre ambos.

“ Un hombre con todas las letras . Un caballero que me trata como a una reina , me cuida como lo más valioso, me llena de amor y mimos, me saca miles de sonrisas, está siempre que lo necesito y encima me escribe estas canciones... gracias Dios por la bendición de un amor tan real y sano. ¡Te amo!”, escribió María junto a tiernos emojis en su historia de Instagram en agradecimiento.

María y J Rei atravesaron juntos la pérdida de embarazos y las internaciones. En una entrevista a mediados de agosto en un canal de Streaming, la artista destacó el apoyo constante de su pareja: “ Yo siento que no solo ese día me salvaste de esa manera sino que lo hacés a diario ”, expresó y además reveló que aún sufre ataques de ansiedad y pánico derivados de esas experiencias.

En ese sentido, contó que J Rei la acompaña en cada episodio, incluso cargando una mochila con tensiómetro y saturómetro para cuidarla, gesto que definió como una muestra de amor y dedicación.

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Tierno homenaje: qué dice la letra de J Rei en DesperTTar

J Rei eligió honrar la pareja que construyeron junto a María y en su nuevo lanzamiento relató escenas de la vida cotidiana, esas en las que las cámaras no están presentes. En un tramo del tema, cuando le preguntan qué espera de la vida, responde con una imagen simple y precisa: una foto de los dos acampando. Esa postal resume el mundo que propone la canción, donde lo que vale es el tiempo compartido y no lo material.

"Me preguntaron qué es lo que yo quiero de la vida / Les respondí con una foto vos y /o acampando / Y si me entrara una sola cosa en la mochila / Guardo nuestra fe, si con eso le estamos re mandando", dice la canción.

También se mete en lo más personal y recuerda la fortaleza que encontró en Becerra en los momentos duros: “Fuiste mi búnker aquel día que se pudrió todo” y, más adelante la conecta con su barrio y con su familia: "Vos sos tan noble como construir la casa en lodo / Yo no sabía que en mi barrio había auroras boreales / Hasta que miraste con amor acá a mis familiares".

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A lo largo de “DesperTTar”, J Rei va describiendo escenas de la pareja y cierra con un mensaje en el que deja claro que una relación se construye día a día: "Yo me doy maña para construir mis cosas y el amor es parecido: cuando no lo cuidás, se desarma”.