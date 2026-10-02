Nueva ciudadanía por inversión en Argentina: cuánto habrá que aportar y quiénes podrán acceder

La iniciativa, presentada por el Gobierno, entrará en vigencia en el cuarto trimestre del año y tiene como objetivo fortalecer el clima de inversión y promover la llegada de capitales al país.

El Gobierno presentó este viernes el Programa Ciudadanía por Inversión en Argentina , una iniciativa que apunta al ingreso de divisas al país y brinda el beneficio de la nacionalidad a aquellos extranjeros que realicen aportes económicos relevantes en el país, sin la obligación de cumplir con los dos años previos de residencia.

La puesta en marcha fue realizada por el ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el marco del Argentina Week que se lleva a cabo en París y formar parte, según señalaron, del "proceso de apertura e integración internacional que impulsa la Argentina, acompañado por reformas orientadas a fortalecer el clima de inversión y promover la llegada de capitales".

El programa contará con estándares de diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos alineados con las recomendaciones de la OCDE y el GAFI. Las solicitudes comenzarán a ser recibidas durante el cuatro trimestre de 2026 y estarán sujetas a un proceso de evaluación riguroso destinado a preservar la seguridad nacional , la integridad del sistema financiero y el prestigio internacional de la ciudadanía argentina.

El programa propone dos mecanismos simples y transparentes para aquellos extranjeros interesados en invertir en el pais: realizar un aporte directo y no reembolsable al Tesoro Nacional por u$s350.000; o suscribir un título público de u$s800.000 creado específicamente para este programa.

Asimismo, podrán aplicar el cónyuge e hijos del solicitante principal, siempre que acrediten el vínculo correspondiente y realicen los aportes previstos para cada categoría.

Por su parte, los cónyuges e hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, podrán solicitar la ciudadanía mediante un aporte de u$s100.000 al Tesoro Nacional, mientras que los menores de 18 años podrán hacerlo mediante un aporte de u$s25.000.

"Todos los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y cumplir con los estándares aplicables en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera. Los recursos obtenidos se destinarán a continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la Argentina", detallaron desde el ministerio.

La evaluación de las solicitudes estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con la intervención de distintos organismos públicos especializados. Entre ellos figuran la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad y el del Interior.