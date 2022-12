Conmoción en Gran Hermano 2022: ¿puede haber otro expulsado de la casa?

Al conocer la noticia, Maxi rompió en llanto. "No puede ser, no puede ser", repetía mientras sus compañeros trataban de consolarlo. "Son cosas que pasan, así es el juego. No te eches la culpa de nada", le dijo Marcos. Sin embargo, Maxi seguía sin aceptar la sanción.

"¿Cómo me va a pasar esto? Me voy a la bosta. Son unos soretes, me voy a la bosta", declaró entre lágrimas antes de dirigirse al confesionario. "Me voy, ya lo hablé", le reveló más tarde a los demás participantes. Según trascendió en las redes sociales, todo estaría acordado con la producción y el anuncio oficial se haría durante la gala de este martes.

Gran Hermano 2022: La Tora hizo su primera jugada maestra para perturbar a Coti

La casa de Gran Hermano 2022 vivió una verdadera revolución este lunes después de que Daniela Celis, Agustín Guardis y Lucila "La Tora" Villar volvieran al reality gracias al repechaje. Pero sin duda una de las más afectadas fue Constanza "Coti" Romero, quien ya fue víctima de la primera jugada en su contra.

En el caso de Lucila, la nominación espontánea que le hizo Coti tuvo un papel determinante para que fuera eliminada de la casa. "La Tora" pasó varias semanas afuera, analizó la estrategia de la correntina y prometió que, si volvía a la casa, iría con todo por su "venganza".

Y, de hecho, cumplió con su palabra. "La Tora" planeó su ingreso triunfal hasta el más mínimo detalle: entró con un rosario colgado del cuello. Este es uno de los objetos favoritos de Coti dentro de la casa, con el que más de una vez rezó para pedir la eliminación de Lucila y Mora, y un claro mensaje de lo que se viene.