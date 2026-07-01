Dolor en el mundo del espectáculo: murió Santiago Ríos, recordado actor de Los Simuladores

La triste noticia fue confirmada este miércoles por la Asociación Argentina de actores y actrices. Nació el 15 de octubre de 1955 en Paraná, Entre Ríos y fue un actor con gran trayectoria en el cine y la televisión.
La noticia fue difundida por la Asociación Argentina de actores y actrices. El actor tenía 70 años.
La triste noticia fue confirmada este miércoles por la Asociación Argentina de actores y actrices. Nació el 15 de octubre de 1955 en Paraná, Entre Ríos y fue un actor con gran trayectoria en el cine y la televisión.
Ríos se desarrollo como actor a lo largo de cuatro décadas convirtiéndose en la cara familiar y más querido por el público masivo, gracias a su participación en grandes tiras de la pantalla chica.
Uno de las participaciones más recordados fue en Los Simuladores, su papel en la aclamada serie de Damián Szifrón marcó un hito en su carrera. Además integró elencos de ficciones recordadas como Tumberos, Los Roldán, Casados con hijos, Casi ángeles, Patito Feo, Lalola, Graduados, 100 días para enamorarse y Argentina, tierra de amor y venganza.
También tuvo papeles en programas de Humor: formó parte de ciclos de culto que redefinieron el humor de los noventa como Cha Cha Cha y El show de Videomatch.
En cuanto a su paso por el teatro, su nombre fue parte de obras como: Los Locos Addams, Rey Lear, Stefano, Marat-Sade, Diario de un loco, Filomena Marturano, Extraña pareja, Sinvergüenzas, La farsa de los ausentes, Gente educada, Manzana podrida y Dice mamá que basta, entre muchas otras.
Su filmografía también dejó una marca imborrable, participó en: 1978, Tiro de gracia, Amor a mares, La boleta, El abismo… todavía estamos, Lucky Luke, Un hijo genial, La furia y Corazón iluminado, entre otros largometrajes que forman parte de su biografia audiovisual argentina.
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