Histórico cambio en los Oscar: ya no se transmitirán por televisión

La Academia de Hollywood anunció que dejará de trabajar con el canal ABC, propiedad de Disney, para mudarse a otra plataforma. En 2028 se realizará la premiación N°100, la última que se verá por la señal.

Los Oscar abandonarán la televisión a partir de 2029.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció este miércoles que la gala de premiación y la entrega de los Oscar dejarán de emitirse por el canal ABC, propiedad de Disney, y pasarán a transmitirse por YouTube desde 2029 y, por lo menos, hasta 2033.

La familia Reiner completa durante un acto benéfico, con Nick en el medio.
“Asociarse con la Academia inspirará a una nueva generación de creatividad y amantes del cine, al tiempo que se respetará el legado histórico de los Oscar”, aseguró el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan.

Además de transmitir la alfombra roja y la ceremonia, YouTube realizará contenido adicional relacionado con la gala y el detrás de escena de la misma. Este año, los Oscar se transmitieron online por primera vez gracias a que Disney los puso en Hulu. En 2028 se realizará la ceremonia N°100 y será la última que se emita por la señal de Alphabet Network.

"Estamos encantados de iniciar una colaboración global multifacética con YouTube para ser la futura sede de los Oscar y de nuestra programación anual de la Academia", afirmaron el director ejecutivo de La Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor.

Entre el contenido adicional también se incluirán los Premios de los Gobernadores, el Anuncio de las Nominaciones a los Oscar, el Almuerzo de los Nominados a los Oscar, los Premios Estudiantiles de la Academia, los Premios Científicos y Técnicos, entrevistas con miembros y cineastas de la Academia, programas educativos sobre cine, podcasts y más.

Por otro lado, la iniciativa Google Arts & Culture garantizará acceso digital a exposiciones y programas del Museo de la Academia y digitalizará parte de la Colección de la Academia, integrada por más de 52 millones de piezas cinematográficas.

