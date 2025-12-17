Histórico cambio en los Oscar: ya no se transmitirán por televisión La Academia de Hollywood anunció que dejará de trabajar con el canal ABC, propiedad de Disney, para mudarse a otra plataforma. En 2028 se realizará la premiación N°100, la última que se verá por la señal. + Seguir en







Los Oscar abandonarán la televisión a partir de 2029.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció este miércoles que la gala de premiación y la entrega de los Oscar dejarán de emitirse por el canal ABC, propiedad de Disney, y pasarán a transmitirse por YouTube desde 2029 y, por lo menos, hasta 2033.

“Asociarse con la Academia inspirará a una nueva generación de creatividad y amantes del cine, al tiempo que se respetará el legado histórico de los Oscar”, aseguró el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan.

Además de transmitir la alfombra roja y la ceremonia, YouTube realizará contenido adicional relacionado con la gala y el detrás de escena de la misma. Este año, los Oscar se transmitieron online por primera vez gracias a que Disney los puso en Hulu. En 2028 se realizará la ceremonia N°100 y será la última que se emita por la señal de Alphabet Network.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UpdatesFromYT/status/2001348582641930435&partner=&hide_thread=false Starting in 2029, the Oscars® will stream exclusively on YouTube for free globally and on @YouTubeTV in the U.S.



Experience red carpet coverage, BTS content & Governors Ball access. Plus, @googlearts will digitize @TheAcademy's collection.



Learn more →… https://t.co/Pui793C1jW — Updates From YouTube (@UpdatesFromYT) December 17, 2025 "Estamos encantados de iniciar una colaboración global multifacética con YouTube para ser la futura sede de los Oscar y de nuestra programación anual de la Academia", afirmaron el director ejecutivo de La Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor.

Entre el contenido adicional también se incluirán los Premios de los Gobernadores, el Anuncio de las Nominaciones a los Oscar, el Almuerzo de los Nominados a los Oscar, los Premios Estudiantiles de la Academia, los Premios Científicos y Técnicos, entrevistas con miembros y cineastas de la Academia, programas educativos sobre cine, podcasts y más.