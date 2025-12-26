El Gobierno oficializó el aumento de 2,47% para jubilados y pensionados en enero de 2026 El incremento, correspondiente a la inflación de noviembre, alcanza a todas las categorías sin distinción de montos. Además, habrá un bono para quienes cobran el haber mínimo. Por + Seguir en







Jubilados y pensionados tendrán un aumento.

El Ministerio de Capital Humano a través de Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó el aumento del 2,47% para jubilados y pensionados para enero del 2026, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), para todas las categorías. Además, hay un bono para quienes cobran la mínima.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, explicaron que los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos recibirán un monto de $70 mil, por lo que, en total, percibirán $419.299,32, porque el monto queda en $349.299 con el aumento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/2004561859219972289&partner=&hide_thread=false COMUNICADO OFICIAL@JMilei pic.twitter.com/mbY38XdHvl — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) December 26, 2025 En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un bono proporcional para alcanzar los $419.299,32. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $349.439,46 con el bono y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez será de $314.509,52, también con el bono.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $125.518, por Hijo con Discapacidad a $408.705 y la Asignación Familiar por Hijo a $62.765 para el primer rango de ingresos.