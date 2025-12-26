26 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno oficializó el aumento de 2,47% para jubilados y pensionados en enero de 2026

El incremento, correspondiente a la inflación de noviembre, alcanza a todas las categorías sin distinción de montos. Además, habrá un bono para quienes cobran el haber mínimo.

Por
Jubilados y pensionados tendrán un aumento.

Jubilados y pensionados tendrán un aumento.

El Ministerio de Capital Humano a través de Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó el aumento del 2,47% para jubilados y pensionados para enero del 2026, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), para todas las categorías. Además, hay un bono para quienes cobran la mínima.

El Gobierno espera conseguir la aprobación final del Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal.
Te puede interesar:

Con dos artículos en disputa, el Gobierno negocia para conseguir la aprobación definitiva del Presupuesto

A través de un comunicado publicado en redes sociales, explicaron que los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos recibirán un monto de $70 mil, por lo que, en total, percibirán $419.299,32, porque el monto queda en $349.299 con el aumento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/2004561859219972289&partner=&hide_thread=false

En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un bono proporcional para alcanzar los $419.299,32. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $349.439,46 con el bono y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez será de $314.509,52, también con el bono.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $125.518, por Hijo con Discapacidad a $408.705 y la Asignación Familiar por Hijo a $62.765 para el primer rango de ingresos.

Además, aclararon que todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas del calendario habitual.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Patricia Bullrich habló al ingresar al Senado. 

Bullrich confía en aprobar el Presupuesto 2026 en el Senado: "Tenemos confianza que sale"

play

Seguí en vivo la sesión del Senado: se define el futuro del Presupuesto 2026, clave para el Gobierno

El objetivo del la ley es la simplificación de trámites y fomentar el cumplimiento voluntario.

Ley de Inocencia Fiscal: los puntos clave del proyecto que el Gobierno buscará aprobar en el Senado

El 2026 tendrá tres días no laborables más.

El Gobierno confirmó tres días no laborables para 2026: cuáles serán los fines de semana largos

El Gobierno difundió un video navideño junto a los Granaderos a Caballo

El Gobierno difundió un video navideño junto a los Granaderos a Caballo

El Gobierno desreguló la producción de yerba permitiendo un producto de peor calidad

El Gobierno desreguló la producción de yerba: se permitirán productos de peor calidad

Rating Cero

Barby Franco publicó el regalo en sus redes sociales.

El ostentoso regalo de u$s300 mil que Fernando Burlando le hizo a Barby Franco por Navidad

Esta serie rusa está basada en una exitosa novela posapocalíptica.
play

Está en Netflix y ofrece la mezcla perfecta entre la ciencia ficción y el suspenso: una miniserie imperdible

Jim Carrey protagoniza el clásico navideño: El Grinch
play

La protagoniza Jim Carrey, se volvió un clásico navideño y está en Netflix: cuál es

El resultado es una película de ritmo sostenido que mantiene la tensión de principio a fin.
play

Esta remake mexicana a pura acción ya está en Netflix y es de lo más visto: de qué película se trata

Lali agotó su primer River en dos horas.

Lali agotó su primer River en dos horas y anunció una segunda fecha: cuándo salen a la venta las entradas

Este k-drama es tendencia en Netflix.
play

Este drama coreano sobre una abogada y un fanatismo oculto por el k-pop llegó a Netflix y es tendencia: cómo se llama

últimas noticias

Nuevos estudios analizaron los efectos del uso de Chat GPT.

¿Chat GPT arruina el cerebro? Descubrí lo que pasa cuando usás mucho un chatbot

Hace 34 minutos
El hecho tuvo lugar el 12 de marzo en el marco de la marcha de jubilados. 

Caso Pablo Grillo: la Cámara Federal confirmó el procesamiento del cabo Héctor Guerrero

Hace 45 minutos
La actualización se apoya en la Ley Nº 13.927 y en el Decreto Nº 2.103/22.

A cuánto llegará el trámite de la VTV con aumento en enero 2026

Hace 52 minutos
Los lugares históricos infaltables en tu agenda de Turismo porteño

Cómo es la Manzana de las Luces, el lugar que está ubicado en el centro de Buenos Aires y tiene mucha historia

Hace 52 minutos
Barby Franco publicó el regalo en sus redes sociales.

El ostentoso regalo de u$s300 mil que Fernando Burlando le hizo a Barby Franco por Navidad

Hace 53 minutos