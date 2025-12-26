Patricia Bullrich confía en aprobar el Presupuesto 2026 en el Senado: "Tenemos confianza que sale" Desde el bloque de legisladores de La Libertad Avanza esperan una sesión extensa, aunque aseguran tener los números para poder sancionar el proyecto. La exministra de Seguridad explicó que hay "reuniones permanentes" para destrabar un artículo clave referido al financiamiento universitario y la ciencia. Por + Seguir en







Patricia Bullrich habló al ingresar al Senado.

La senadora por La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich se mostró confiada este viernes en lograr la aprobación final del Presupuesto 2026, proyecto que se debatirá desde las 12 en la Cámara Alta y sobre el cual el Gobierno mantiene negociaciones a contrarreloj con legisladores y gobernadores aliados para obtener los votos necesarios para su sanción.

"El Presupuesto es una herramienta institucional muy importante para el país. Tenemos confianza en que se apruebe hoy", señaló la funcionaria al arribar al Congreso de la Nación.

Pese a la buena expectativa, la exministra de Seguridad explicó que se mantienen "reuniones permanentes" para destrabar el artículo 30 referido del proyecto referido al financiamiento universitario y la ciencia. En caso de ser rechazado, el Presupuesto volvería a la Cámara de Diputados con cambios para buscar una nueva aprobación.

En concreto, dicho artículo elimina pisos para el financiamiento en ciencia y educación y la deuda de Nación por el aporte de las cajas previsionales de las provincias. Si recibe luz verde en el Senado, se eliminaría partidas claves de las leyes de Financiamiento Educativo, Educación Nacional, Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación Técnico Profesional.

"Estamos trabajando, tenemos reuniones permanentemente y esperemos que así sea", indicó Bullrich.