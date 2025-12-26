Patricia Bullrich confía en aprobar el Presupuesto 2026 en el Senado: "Tenemos confianza que sale"

La senadora por La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich se mostró confiada este viernes en lograr la aprobación final del Presupuesto 2026, proyecto que se debatirá desde las 12 en la Cámara Alta y sobre el cual el Gobierno mantiene negociaciones a contrarreloj con legisladores y gobernadores aliados para obtener los votos necesarios para su sanción.
"El Presupuesto es una herramienta institucional muy importante para el país. Tenemos confianza en que se apruebe hoy", señaló la funcionaria al arribar al Congreso de la Nación.
Pese a la buena expectativa, la exministra de Seguridad explicó que se mantienen "reuniones permanentes" para destrabar el artículo 30 referido del proyecto referido al financiamiento universitario y la ciencia. En caso de ser rechazado, el Presupuesto volvería a la Cámara de Diputados con cambios para buscar una nueva aprobación.
En concreto, dicho artículo elimina pisos para el financiamiento en ciencia y educación y la deuda de Nación por el aporte de las cajas previsionales de las provincias. Si recibe luz verde en el Senado, se eliminaría partidas claves de las leyes de Financiamiento Educativo, Educación Nacional, Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación Técnico Profesional.
"Estamos trabajando, tenemos reuniones permanentemente y esperemos que así sea", indicó Bullrich.
Por su parte, el senador libertario Agustín Monteverde brindó aseguró en una entrevista con Radio Nacional que "creo que estamos con los números para poder sancionar la ley de Presupuesto. Seguramente esto nos va a llevar un debate de cierto tiempo, pero estamos confiados en que contaremos con la misma".En el mismo sentido, anticipó: "Tendremos una sesión que con seguridad no será breve".
Los principales puntos del proyecto del Presupuesto 2026
- Inflación del 10,4 % anual y del 14% interanual para el 2026
- Superavit del 1.5% del
- Crecimiento de la economía del 5%
- Se mantiene el sistema de bandas cambiarias y el dólar será más alto al proyectado en el Presupuesto de 1423 a diciembre de 2026.
- Recursos 148,2 billones de pesos
- Gasto total de 148 billones de pesos
- Superávit primario estimado en 2,7 billones de pesos
- El 85% de los recursos se destinan a gastos sociales
- Se destinarán al pago de jubilaciones 65,7 billones de pesos
- Se asignan 4,8 billones a las Universidades Nacionales.
- Impide al Tesoro Nacional financiarse con el Banco Central.
- Consumo privado se estima que aumentará 4,9%
- Consumo público se incrementará 4,5 %
- inversiones aumento del 9,4%
- En exportaciones se estima un aumento del 10,6%
- En importaciones se proyectó un incremento del 11,1%