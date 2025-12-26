26 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Patricia Bullrich confía en aprobar el Presupuesto 2026 en el Senado: "Tenemos confianza que sale"

Desde el bloque de legisladores de La Libertad Avanza esperan una sesión extensa, aunque aseguran tener los números para poder sancionar el proyecto. La exministra de Seguridad explicó que hay "reuniones permanentes" para destrabar un artículo clave referido al financiamiento universitario y la ciencia.

Por
Patricia Bullrich habló al ingresar al Senado. 

Patricia Bullrich habló al ingresar al Senado. 

La senadora por La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich se mostró confiada este viernes en lograr la aprobación final del Presupuesto 2026, proyecto que se debatirá desde las 12 en la Cámara Alta y sobre el cual el Gobierno mantiene negociaciones a contrarreloj con legisladores y gobernadores aliados para obtener los votos necesarios para su sanción.

Te puede interesar:

Seguí en vivo la sesión del Senado: se define el futuro del Presupuesto 2026, clave para el Gobierno

"El Presupuesto es una herramienta institucional muy importante para el país. Tenemos confianza en que se apruebe hoy", señaló la funcionaria al arribar al Congreso de la Nación.

Pese a la buena expectativa, la exministra de Seguridad explicó que se mantienen "reuniones permanentes" para destrabar el artículo 30 referido del proyecto referido al financiamiento universitario y la ciencia. En caso de ser rechazado, el Presupuesto volvería a la Cámara de Diputados con cambios para buscar una nueva aprobación.

En concreto, dicho artículo elimina pisos para el financiamiento en ciencia y educación y la deuda de Nación por el aporte de las cajas previsionales de las provincias. Si recibe luz verde en el Senado, se eliminaría partidas claves de las leyes de Financiamiento Educativo, Educación Nacional, Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación Técnico Profesional.

"Estamos trabajando, tenemos reuniones permanentemente y esperemos que así sea", indicó Bullrich.

Por su parte, el senador libertario Agustín Monteverde brindó aseguró en una entrevista con Radio Nacional que "creo que estamos con los números para poder sancionar la ley de Presupuesto. Seguramente esto nos va a llevar un debate de cierto tiempo, pero estamos confiados en que contaremos con la misma".En el mismo sentido, anticipó: "Tendremos una sesión que con seguridad no será breve".

Los principales puntos del proyecto del Presupuesto 2026

  • Inflación del 10,4 % anual y del 14% interanual para el 2026
  • Superavit del 1.5% del
  • Crecimiento de la economía del 5%
  • Se mantiene el sistema de bandas cambiarias y el dólar será más alto al proyectado en el Presupuesto de 1423 a diciembre de 2026.
  • Recursos 148,2 billones de pesos
  • Gasto total de 148 billones de pesos
  • Superávit primario estimado en 2,7 billones de pesos
  • El 85% de los recursos se destinan a gastos sociales
  • Se destinarán al pago de jubilaciones 65,7 billones de pesos
  • Se asignan 4,8 billones a las Universidades Nacionales.
  • Impide al Tesoro Nacional financiarse con el Banco Central.
  • Consumo privado se estima que aumentará 4,9%
  • Consumo público se incrementará 4,5 %
  • inversiones aumento del 9,4%
  • En exportaciones se estima un aumento del 10,6%
  • En importaciones se proyectó un incremento del 11,1%

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Milei agasajó a sus ministros con un asado en la Quinta de Olivos

Cena de fin de año del gabinete de Javier Milei en 2024.

Con asado de por medio, Milei y su gabinete harán el balance de año y proyectarán 2026

play

Tras el dictamen, Bullrich aclaró que no hay "cambios previstos" en el Presupuesto 2026

play

Bullrich justificó la postergación de la reforma laboral y negó falta de apoyos en el Senado

Patricia Bullrich chicaneó a la CGT.

Bullrich chicaneó a la CGT por la marcha contra la reforma laboral: "Volvemos a lo importante"

play

Tras el revés en Diputados, Bullrich patea la reforma laboral hasta febrero

Rating Cero

Barby Franco publicó el regalo en sus redes sociales.

El ostentoso regalo de u$s300 mil que Fernando Burlando le hizo a Barby Franco por Navidad

Esta serie rusa está basada en una exitosa novela posapocalíptica.
play

Está en Netflix y ofrece la mezcla perfecta entre la ciencia ficción y el suspenso: una miniserie imperdible

Jim Carrey protagoniza el clásico navideño: El Grinch
play

La protagoniza Jim Carrey, se volvió un clásico navideño y está en Netflix: cuál es

El resultado es una película de ritmo sostenido que mantiene la tensión de principio a fin.
play

Esta remake mexicana a pura acción ya está en Netflix y es de lo más visto: de qué película se trata

Lali agotó su primer River en dos horas.

Lali agotó su primer River en dos horas y anunció una segunda fecha: cuándo salen a la venta las entradas

Este k-drama es tendencia en Netflix.
play

Este drama coreano sobre una abogada y un fanatismo oculto por el k-pop llegó a Netflix y es tendencia: cómo se llama

últimas noticias

Nuevos estudios analizaron los efectos del uso de Chat GPT.

¿Chat GPT arruina el cerebro? Descubrí lo que pasa cuando usás mucho un chatbot

Hace 40 minutos
El hecho tuvo lugar el 12 de marzo en el marco de la marcha de jubilados. 

Caso Pablo Grillo: la Cámara Federal confirmó el procesamiento del cabo Héctor Guerrero

Hace 50 minutos
La actualización se apoya en la Ley Nº 13.927 y en el Decreto Nº 2.103/22.

A cuánto llegará el trámite de la VTV con aumento en enero 2026

Hace 58 minutos
Los lugares históricos infaltables en tu agenda de Turismo porteño

Cómo es la Manzana de las Luces, el lugar que está ubicado en el centro de Buenos Aires y tiene mucha historia

Hace 58 minutos
Barby Franco publicó el regalo en sus redes sociales.

El ostentoso regalo de u$s300 mil que Fernando Burlando le hizo a Barby Franco por Navidad

Hace 59 minutos