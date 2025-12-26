Un clásico de Martínez que interpreta la cocina francesa con sensibilidad local Con más de 20 años de trayectoria, L’Atelier Bistró se consolida como uno de los grandes referentes de la cocina franco-contemporánea en zona norte, con una propuesta íntima, sensible y en permanente evolución. Por + Seguir en







Cada plato parece pensado para disfrutar sin apuro

Hay lugares que no necesitan estridencias para destacarse. Su fuerza está en la constancia, en el detalle y en una identidad construida a lo largo del tiempo. Eso es lo que sucede en L’Atelier Bistró, un proyecto que desde hace dos décadas sostiene una cocina de raíz francesa, abierta al diálogo con otros sabores y atravesada por una mirada personal que prioriza el producto, la técnica y la experiencia del comensal. En este espacio, cada plato parece pensado para disfrutar sin apuro, en un clima calmo que invita a dejarse llevar.

L'Atelier - Paté Detrás del bistró están los chefs Verónica Morello y Charly Forbes, quienes dieron vida al proyecto en 2004 con la idea de recrear el espíritu de los pequeños restaurantes parisinos. Tras sus primeros años en La Lucila, en 2012 el bistró se mudó a Martínez, sobre la Avenida Libertador, donde mantiene una clientela fiel y curiosa. El local es pequeño y encantador: una fachada discreta, faroles que anticipan el clima francés y un interior con mesas de madera, manteles blancos, fotografías en blanco y negro y una atmósfera íntima. La cocina, visible al fondo, refuerza la sensación de cercanía, mientras que la vajilla suma un sello único y personal.

Qué pedir en L’Atelier Bistró La experiencia suele comenzar con entradas que combinan clase y creatividad. Entre las más celebradas aparecen el paté de foie de volaille con verdes y pan de especias, las mollejas crocantes con tartar de tomate y papas pay, el tiradito de lenguado con naranja y eneldo, o las gírgolas con crumble de queso, brie caramelizado y espuma de hongos de pino. También hay lugar para sabores de mar, como las vieiras a la parmesana o las ostras frescas, ideales para abrir el juego.

L'Atelier Bistró - Matambre de cerdo glaseado En los principales conviven platos históricos y propuestas de fusión muy logradas. El confit o magret de pato con churros de papa y salsa de mole es un clásico infalible, mientras que opciones como el matambre de cerdo braseado con miel y especias, los ravioles de rúcula, queso azul y ricota con manteca de hierbas, la pesca del día con ensalada de cous cous, pomelo, hinojo, manzanas y nuez, o los langostinos salteados con salsa thai y arroz salvaje muestran la versatilidad de una cocina que se anima a cruzar fronteras sin perder identidad.

El cierre dulce está a la altura del resto del menú. El fondant de chocolate, la crème brûlée y los profiteroles con helado y salsa de chocolate conviven con postres más audaces, como el volcán de pistacho con sorbet de frutos rojos o el nougat glacé, pensados para quienes buscan terminar la velada con algo distinto.

L'Atelier Bistró - Nougat glacee con salsa de frutos rojos y chocolate 2 L’Atelier Bistró ofrece además un menú especial de cinco pasos con maridaje, disponible en carta, y organiza eventos mensuales junto a bodegas, reforzando una vinoteca cuidadosamente curada que invita a descubrir tanto etiquetas clásicas como joyas menos conocidas. Con una propuesta sólida, un ambiente acogedor y una cocina que se renueva sin perder su esencia, L’Atelier Bistró sigue siendo ese refugio gastronómico donde el encanto francés se siente en cada detalle y confirma que el verdadero lujo, muchas veces, está en la simpleza bien hecha. L'Atelier - Salón Donde queda L’Atelier Bistró L’Atelier Bistró se encuentra en Av. del Libertador 14520, en el barrio de Martínez.