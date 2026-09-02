Las 3 filtraciones claves del GTA 6 que se conocieron tras su presentación

Rockstar dio a conocer datos clave sobre duración, gráficos y tamaño del mapa que no se habían dado a conocer durante la presentación oficial.

El título llegará el 19 de noviembre con un mundo que promete superar todo lo visto anteriormente en la saga.

Luego de la esperada presentación de GTA VI , que se emitió en formato de gameplay extenso a través de Netflix y que después se replicó en YouTube, comenzaron a filtrarse detalles clave que Rockstar Games no había confirmado durante el evento principal. Aunque los jugadores pudieron ver por primera vez la jugabilidad del título, varios datos técnicos y de contenido quedaron pendientes por conocerse y se fueron anunciando en los días posteriores.

Entre la información que salió a la luz se destacan tres aspectos fundamentales para quienes esperan la nueva entrega de la saga. Entre estos aspectos se encuentra la duración estimada de la campaña principal, el rendimiento técnico del juego en las consolas de nueva generación y las dimensiones del mapa, que promete ser el más ambicioso de toda la franquicia. Estos datos surgieron principalmente de declaraciones de Rob Nelson, director de Rockstar North, en distintas entrevistas posteriores al lanzamiento del tráiler jugable.

GTA VI saldrá a la venta el 19 de noviembre para PS5, Xbox Series X y Xbox Series S. Ninguna de las ediciones físicas incluirá disco, aunque Rockstar comercializará una versión en caja que contendrá únicamente un código de descarga.

Completar un título del calibre de Grand Theft Auto VI implica decenas de horas de juego, aunque el tiempo final depende de cuánto se dedique cada jugador a las misiones secundarias y actividades opcionales. Rob Nelson, director de Rockstar North, comentó que completar la campaña principal junto con algunas tareas secundarias le demandó aproximadamente 80 horas.

Teniendo en cuenta la enorme cantidad de contenido que incorporará el juego, se espera que los jugadores que busquen explorar cada rincón y finalizar todas las misiones opcionales, superen sin problemas las 100 horas de juego.

El rendimiento de GTA 6

A nivel gráfico, GTA VI representa un salto notable dentro de la saga y de la industria en general. El juego incorpora 600.000 animaciones, una cifra que duplica ampliamente a las 300.000 utilizadas en Red Dead Redemption 2, título que todavía hoy se destaca por su calidad visual. La comparación resulta aún más contundente frente a GTA V, que en su lanzamiento de 2013 contaba con apenas 55.000 animaciones.

En cuanto al framerate, un dato que no se había confirmado durante la presentación oficial, Rockstar Games informó que el juego funcionará a 30 FPS en PS5, Xbox Series X y Xbox Series S. Rob Nelson no descartó la posibilidad de alcanzar los 60 FPS en el futuro, aunque aclaró que esa decisión todavía debe consultarse con el departamento técnico de la compañía.

El tamaño del mapa del GTA VI

El mapa de GTA VI se afianza como el más extenso de toda la historia de la saga. Abarca Vice City y toda su zona de influencia, integrando el estado ficticio de Leónida en su totalidad. En diálogo con el youtuber TGG, Rob Nelson fue muy claro respecto al mensaje que Rockstar Games quiso transmitir: "El mensaje que Rockstar Games quería transmitir a través de mí: este juego es gigantesco, el mundo no ha visto un título como GTA 6 antes".

Al comparar las dimensiones con otras producciones de la compañía, Nelson precisó que el mapa de GTA VI es el doble de grande que el de GTA V y el triple respecto al de Red Dead Redemption 2, afianzando así una de las escalas más ambiciosas jamás vistas en un videojuego de mundo abierto.