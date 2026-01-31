Renuncia bomba de un periodista de Telefe: "Es la primera vez que decido irme de un ciclo" Uno de los integrantes de un programa decidió irse y publicó un frío mensaje en redes sociales, que despertó rumores de una pelea interna. + Seguir en







¿Quién renunció en Telefe? Telefe

En el recambio de programas por el inicio de la temporada, varios periodistas decidieron dar un paso al costado en algunos programas y eso parece haber sucedido con el locutor de uno de los programas más destacados del canal, como lo es Ariel en su Salsa, que decidió irse.

Se trata de Javier Fernández, el cual había conquistado a los televidentes con el humor y las acotaciones que dejan sorprendido al conductor del programa Ariel Rodríguez Palacios.

"Hoy (30 de enero) es mi último programa en Ariel en su Salsa. Es la primera vez que decido irme de un ciclo. Espero encontrarlos pronto en la tele. Y si es en Telefe, mejor. Son ustedes muy amables", indicó en un posteo en X, sin ampliar demasiado.

Javi Redes sociales Fue Ángel de Brito quien contó los detalles: “¿Que pasó con el locutor de Ariel? Se va porque quedó herido, molesto o dañado cuando no lo invitaron a la mesa de los Martín Fierro, porque es un locutor que tiene un rol preponderante en el programa, tiene mucho juego”.

“Se sintió excluido y decidió cortar vínculos con todos los del programa. A partir de ahí no le dice a nadie más que hola y chau”, concluyó en Bondi Live.