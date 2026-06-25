Polémica: América TV se llevó a una figura de El Nueve gracias a Ángel de Brito El pase de un reconocido cronista desató fuertes rispideces y un clima de absoluta tensión entre ambos canales de aire. Agregar C5N en









El famoso conductor se llevó a un cronista de otro canal.

Ángel de Brito sacudió nuevamente el mercado de pases de la televisión abierta al anunciar de forma imprevista una flamante incorporación para la pantalla de América TV. El periodista Fede Flowers dejará su rol actual en Los Profesionales de Siempre para sumarse de forma definitiva al equipo de LAM, un movimiento estratégico que no tardó en encender las alarmas y generar fuertes repercusiones en el ambiente de la farándula.

La confirmación llegó de la mano del propio líder del programa de espectáculos, quien utilizó sus redes sociales para recibir públicamente al movilero. Ante la gran repercusión de la noticia, el cronista no ocultó su entusiasmo por este importante salto en su carrera y se expresó a través de un breve texto de agradecimiento: "Ya es oficial: nuevos desafíos, nuevos rumbos. Todo y mucho más".

Los detalles detrás de esta mudanza de señal televisiva salieron a la luz a través de las declaraciones de Alejandro Castelo en el espacio de streaming Ya fue todo. Allí se reveló que la llegada de Flowers tiene como objetivo directo ocupar la vacante que dejó Santiago Peretti, quien optó por concluir su vínculo contractual y no extender su permanencia en America TV.

Sin embargo, el traspaso desde la pantalla de El Nueve no estuvo exento de rispideces y sembró un profundo malestar en la productora del ciclo que encabeza Flor de la V. Al respecto, Castelo fue categórico al señalar que la desvinculación se produjo bajo un clima de absoluta tensión: "Es el segundo cronista que Ángel le chorea a Los Profesionales", disparó, para luego agregar que "parece que se pudrió todo en la manera ordenada en la que se intentaba hacer la salida de Fede Flowers, él tenía que estar toda esta semana con Flor".

La respuesta de Fede Flowers tras la polémica El periodista decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos tras las versiones que daban cuenta de un profundo malestar en la producción del ciclo que conduce Flor de la V. Con el objetivo de aclarar los términos de su desvinculación y defender su reputación profesional, el movilero se encargó de marcar su postura frente al revuelo mediático generado por su cambio de canal.